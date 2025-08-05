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Dünya

ABD Dışişleri Bakanlığından "Suriye'de istikrar ve entegrasyonu destekliyoruz" mesajı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG unsurlarınca yapılan "merkeziyetçi olmayan yönetim" açıklamalarının aksine, "Suriye'de istikrar ve entegrasyonu desteklemeye devam ettiklerini" bildirdi.

Hakan Çopur  | 05.08.2025 - Güncelleme : 05.08.2025
ABD Dışişleri Bakanlığından "Suriye'de istikrar ve entegrasyonu destekliyoruz" mesajı

Washington

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Bakanlıkta düzenlediği basın brifinginde, Suriye'ye ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Bruce, PKK/YPG unsurlarınca yapılan "Suriye'nin merkeziyetçi olmayan bir yapıyı benimsemesi gerektiği" yönündeki açıklamaları ABD yönetiminin nasıl değerlendirdiği sorusuna yanıt verdi.

ABD'li Sözcü, Amerikan yönetiminin Suriye konusundaki pozisyonunun veya politikasının değişmediğini vurgulayarak, "Suriye, istikrarı hak ediyor, Suriyeliler de barışı hak ediyor." dedi.

Ülkede demokrasinin ve kurumsal yapının sağlıklı bir noktaya gelmesini desteklediklerini ifade eden Bruce, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın açıklamalarına da atıf yaptı.

"Büyükelçi Barrack, tüm Suriyeliler için güvenlik ve sükuneti sağlamak amacıyla tüm taraflarla görüşmelerini sürdürüyor, biz de SDG'yi Suriye ordusuna entegre etmeyi amaçlayan Suriye hükümeti ve SDG ile diyaloğu desteklemeye devam ediyoruz." diyen Bruce, bu yönde atılan adımlara destek vermeyi sürdüreceklerini belirtti.

Suriye'de kapsamlı ve kapsayıcı bir yönetim olması gerektiğini ve bu alandaki reformlar konusunda da Suriye yönetimiyle görüştüklerini anlatan Bruce, "Önemli olan Suriye'de istikrar için çalışmamızdır. Suriye konusunda önceki tutumumuz hala geçerlidir. Sorunları çözme yöntemimiz söz konusu olduğunda, diplomasi kadar demokrasi de hayati önem taşımaya devam etmektedir." diye konuştu.

ABD'li Sözcü, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine yönelik bir komisyon kurulmasıyla ilgili soruya ise "Yabancı ülkelerin bu tür yasal düzenleme ya da eylemleri hakkında yorum yapmayacağız." yanıtını verdi.

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