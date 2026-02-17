Dolar
43.72
Euro
51.77
Altın
4,940.82
ETH/USDT
1,971.40
BTC/USDT
68,136.00
BIST 100
14,352.59
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Suriye’de mayın temizleme sırasındaki patlamada AA muhabiri dahil 3 kişi yaralandı

Suriye ordusunun mayın temizleme çalışmaları sırasında meydana gelen patlamada haber çalışması için bölgede bulunan Anadolu Ajansı serbest habercisi Şevket Akça'nın da aralarında olduğu 3 kişi yaralandı.

Mehmet Burak Karacaoğlu, Eşref Musa  | 17.02.2026 - Güncelleme : 17.02.2026
Suriye’de mayın temizleme sırasındaki patlamada AA muhabiri dahil 3 kişi yaralandı Fotoğraf: Hişam Hac Ömer/AA

Lazkiye

Suriye ordusunun Lazkiye ili kırsalında mayın temizleme çalışmaları sırasında patlama meydana geldi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Patlama sonucu AA serbest habercisi Akça’nın yanı sıra Suriye resmi ajansı SANA muhabiri Hasan Haşim ve bir asker yaralandı.

Şarapnel ve taş parçalarının isabet etmesi sonucu başından yaralanan Akça ve diğer yaralılar yakındaki bir hastanede tedavi altına alındı.

Akça ve Haşim’in hayati tehlikesi bulunmazken durumu ağır olan Suriye askerinin ise bir bacağı ampute edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Grafiklerle 33 yıllık ramazan döngüsü
DMM, "CİMER başvurularının kamu çalışanları üzerinde 'baskı aracı' oluşturduğu" iddiasını yalanladı
Esenler'de ramazan hazırlıkları tamamlandı
"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Sakarya'da yapılacak konutların kurası çekildi
Adana'da Feke-Saimbeyli kara yolunda ulaşım heyelan nedeniyle tek yönlü sağlanıyor
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Suriye’de mayın temizleme sırasındaki patlamada AA muhabiri dahil 3 kişi yaralandı

Suriye’de mayın temizleme sırasındaki patlamada AA muhabiri dahil 3 kişi yaralandı

Suriye'nin Suveyda ilinde patlama meydana geldi

Endonezya'daki Semeru Yanardağı'nda 5 kez patlama meydana geldi

Pakistan'daki camide cuma namazı sırasında düzenlenen saldırıda ölü sayısı 38'e çıktı

Pakistan'daki camide cuma namazı sırasında düzenlenen saldırıda ölü sayısı 38'e çıktı
Pakistan'da cuma namazı sırasında camide meydana gelen patlamada ölü sayısı 36'ya çıktı

Pakistan'da cuma namazı sırasında camide meydana gelen patlamada ölü sayısı 36'ya çıktı
Pakistan'da cuma namazı sırasında camide meydana gelen patlamada en az 31 kişi hayatını kaybetti

Pakistan'da cuma namazı sırasında camide meydana gelen patlamada en az 31 kişi hayatını kaybetti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet