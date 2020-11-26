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Dünya

Sudan eski Başbakanı ve Milli Ümmet Partisi lideri Sadık el-Mehdi hayatını kaybetti

Sudan eski Başbakanı ve Milli Ümmet Partisi lideri Sadık el-Mehdi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü Birleşik Arap Emirlikleri'nde, 85 yaşında hayatını kaybetti.

Hamdi Yıldız   | 26.11.2020
Sudan eski Başbakanı ve Milli Ümmet Partisi lideri Sadık el-Mehdi hayatını kaybetti Fotoğraf: Mahmoud Hajaj/AA

İstanbul

Mili Ümmet Partisi'nin Facebook sayfasından yapılan yazılı açıklamada, "Milli Ümmet Partisi Lideri Sevgili Sadık el-Mehdi hastalığından dolayı tedavi gördüğü Birleşik Arap Emirlikleri'nde Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur." ifadeleri yer aldı. 

Sudan halkına başsağlığı dilenen açıklamada, Mehdi'nin cenazesinin cuma günü Hartum'a getirileceği ve İmam el-Mehdi Kubbesi'nde defnedileceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, cenazeye törenine katılacaklardan sağlık kurallarına bağlı kalmaları talep edildi.

Milli Ümmet Partisi, 21 Ekim'de yaptığı açıklamada, Mehdi'nin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Tedavi sürecinin başında Sudan'daki bir hastanede gözetim altında tutulan Mehdi, bu ayın başında BAE'ye götürülmüştü.

Sadık el-Mehdi kimdir?

Sudanlı düşünür ve siyasetçi Sadık el-Mehdi, 1935'te başkent Hartum'un Umdurman kentinde dünyaya geldi. Oxford Üniversitesinde ekonomi alanında yüksek lisans yaptı.

Mehdi, Sudan'ın seçimle işbaşına gelmiş son başbakanıydı. Sudan'da 1966-1967 ve 1986-1989 yılları arasında iki dönem başbakanlık yapan Mehdi, devrik lider Ömer el-Beşir tarafından 1989 yılında yapılan askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmıştı.

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