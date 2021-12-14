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Dünya

Stoltenberg NATO'daki görevi bitince Norveç Merkez Bankası başkanı olmak istiyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'daki görevi bittikten sonra ülkesinin Merkez Bankasının başına geçmek için başvuruda bulundu.

Ömer Tuğrul Çam   | 14.12.2021
Stoltenberg NATO'daki görevi bitince Norveç Merkez Bankası başkanı olmak istiyor

Brüksel

Norveç haber ajansı NTB'nin haberine göre, Norveç Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası başkanlığına aday olan 22 kişinin isimlerinin bulunduğu listeyi yayımladı.

Daha önce 8 yıldan fazla Norveç Başbakanı ve 4 yıl Norveç Maliye Bakanı olarak görev yapan ayrıca İşçi Partisinin liderliğini yürüten Stoltenberg'in 22 kişilik listede bulunduğu bildirildi.

NTB ajansına konuşan Stoltenberg, Merkez Bankası başkanlığına aday olduğunu teyit etti.

Stoltenberg, "Kasım ayında Norveç Maliye Bakanlığı benimle temasa geçti. Pozisyon için başvurmayı düşünüp düşünmeyeceğimi sordular. Başvuruyu yaptım, işi almak için oldukça motiveyim." ifadesini kullandı.

İki dönem NATO Genel Sekreteri olarak görev yapan Stoltenberg'in görevi 1 Ekim 2022'de sona erecek. Yeni genel sekreterin haziranda İspanya'da yapılacak NATO Zirvesi'nde belli olması bekleniyor.

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