Dolar
42.37
Euro
48.94
Altın
4,074.78
ETH/USDT
3,026.80
BTC/USDT
91,836.00
BIST 100
10,912.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kütüphanesi'nde "Aile ve Kültür-Sanat Sempozyumu"nda konuşuyor
logo
Ekonomi

Merkez Bankası rezervleri 187,4 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 14 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 385 milyon dolar artarak 187 milyar 432 milyon dolara yükseldi.

Burhan Sansarlıoğlu  | 20.11.2025 - Güncelleme : 20.11.2025
Merkez Bankası rezervleri 187,4 milyar dolar oldu

İstanbul

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 14 Kasım itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 941 milyon dolar azalışla 80 milyar 43 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 7 Kasım'da 81 milyar 985 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri ise 4 milyar 327 milyon dolar yükselişle 103 milyar 61 milyon dolardan 107 milyar 389 milyon dolara çıktı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 14 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 385 milyon dolar artışla 185 milyar 47 milyon dolardan, 187 milyar 432 milyon dolara çıktı.

TCMB rezervleri, Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
26.01.202448.00789.154137.161
23.02.202449.27182.479131.750
29.03.202454.37868.748123.126
26.04.202459.11364.967124.080
31.05.202459.74083.909143.648
28.06.202458.07784.833142.910
19.07.202459.21494.695153.910
29.08.202460.04389.329149.373
27.09.202463.56693.824157.390
25.10.202465.89493.504159.398
1.11.202466.61493.005159.619
13.12.202465.30798.175163.482
24.01.202568.23299.328167.560
14.02.202572.475100.677173.152
21.03.202574.78588.328163.114
04.04.202576.42277.838154.261
30.05.202583.16470.026153.190
13.06.202586.54372.744159.289
20.06.202585.00170.697155.698
18.07.202585.26683.303168.567
25.07.202585.22386.625171.848
08.08.202586.75887.607174.365
15.08.202585.58290.928176.510
22.08.202585.23791.090176.327
29.08.202587.32691.031178.357
05.09.202590.93189.176180.107
10.10.2025102.39787.337189.734
17.10.2025111.16987.273198.442
24.10.2025104.66780.838185.506
31.10.2025103.21580.382183.598
07.11.2025103.06181.985185.047
14.11.2025107.38980.043187.432
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sapanca Gölü'nde oluşan kabarcıkların su kalitesine zarar vermediği belirlendi
Eski Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'na kamu zararı iddiasıyla 86 milyon lira zimmet çıkarıldı
İzmit Körfezi'nden 7 bin 90 metreküp atık ayrıştırıldı
Mardin'de zabıta yere çöp atanları artık yaka kamerasıyla tespit edecek
ÖSYM Başkanı Ersoy'dan Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı açıklaması

Benzer haberler

Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı

Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı

Merkez Bankası rezervleri 187,4 milyar dolar oldu

Konut Fiyat Endeksi ekimde aylık bazda yüzde 1,6 arttı

Yurt dışında yerleşikler 35,7 milyon dolarlık hisse senedi aldı

Yurt dışında yerleşikler 35,7 milyon dolarlık hisse senedi aldı
Cari işlemler hesabı üst üste 3 aydır fazla veriyor

Cari işlemler hesabı üst üste 3 aydır fazla veriyor
Cari işlemler hesabı eylülde 1 milyar 112 milyon dolar fazla verdi

Cari işlemler hesabı eylülde 1 milyar 112 milyon dolar fazla verdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet