Dolar
42.37
Euro
48.90
Altın
4,076.11
ETH/USDT
3,023.60
BTC/USDT
91,836.00
BIST 100
10,912.66
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kütüphanesi'nde "Aile ve Kültür-Sanat Sempozyumu"nda konuşuyor
logo
Ekonomi

Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 14 Kasım ile biten haftada önceki haftaya göre 837 milyar 920 milyon 290 bin lira artışla 26 trilyon 959 milyar 787 milyon 62 bin liraya çıktı.

Tunahan Kükürt  | 20.11.2025 - Güncelleme : 20.11.2025
Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı 14 Kasım ile biten haftada 837 milyar 920 milyon 290 bin lira artarak 26 trilyon 121 milyar 866 milyon 773 bin liradan 26 trilyon 959 milyar 787 milyon 62 bin liraya çıktı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 3,9 artarak 14 trilyon 641 milyar 545 milyon 136 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 2 yükselişle 8 trilyon 983 milyar 2 milyon 649 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 250 milyar 837 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken bu tutarın 213 milyar 395 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 14 Kasım itibarıyla 742 milyon dolarlık artış görüldü.

Yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri arttı

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 2,2 artarak 5 trilyon 359 milyar 892 milyon 512 bin lira oldu.

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredilerinin 651 milyar 138 milyon 492 bin lirası konut, 49 milyar 204 milyon 29 bin lirası taşıt, 2 trilyon 42 milyar 363 milyon 895 bin lirası ihtiyaç kredileri, 2 trilyon 617 milyar 186 milyon 96 bin lirası da bireysel kredi kartlarından oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 14 Kasım ile biten haftada 229 milyar 19 milyon 497 bin lira artarak 21 trilyon 214 milyar 836 milyon 687 bin liraya yükseldi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sapanca Gölü'nde oluşan kabarcıkların su kalitesine zarar vermediği belirlendi
Eski Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'na kamu zararı iddiasıyla 86 milyon lira zimmet çıkarıldı
İzmit Körfezi'nden 7 bin 90 metreküp atık ayrıştırıldı
Mardin'de zabıta yere çöp atanları artık yaka kamerasıyla tespit edecek
ÖSYM Başkanı Ersoy'dan Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı açıklaması

Benzer haberler

Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı

Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı

Merkez Bankası rezervleri 187,4 milyar dolar oldu

Konut Fiyat Endeksi ekimde aylık bazda yüzde 1,6 arttı

Yurt dışında yerleşikler 35,7 milyon dolarlık hisse senedi aldı

Yurt dışında yerleşikler 35,7 milyon dolarlık hisse senedi aldı
Cari işlemler hesabı üst üste 3 aydır fazla veriyor

Cari işlemler hesabı üst üste 3 aydır fazla veriyor
Cari işlemler hesabı eylülde 1 milyar 112 milyon dolar fazla verdi

Cari işlemler hesabı eylülde 1 milyar 112 milyon dolar fazla verdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet