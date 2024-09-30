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Dünya

SNHR: Rusya'nın Suriye'deki askeri müdahalesinde 9 yılda en az 6 bin 969 sivil hayatını kaybetti

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Rusya'nın 30 Eylül 2015'te Suriye'de başlattığı askeri müdahalede 2 bin 55'i çocuk en az 6 bin 969 sivilin öldürüldüğünü bildirdi.

Ahmet Karaahmet, Eşref Musa, Muhammed Karabacak  | 30.09.2024 - Güncelleme : 30.09.2024
SNHR: Rusya'nın Suriye'deki askeri müdahalesinde 9 yılda en az 6 bin 969 sivil hayatını kaybetti

İdlib

SNHR, Rusya'nın Suriye'de terörle mücadele gerekçesiyle başlattığı askeri müdahalenin 9. yılına ilişkin rapor yayımladı.

Raporda, Rusya'nın "terörle mücadele" bahanesiyle başlattığı askeri müdahalede çoğu muhaliflerin kontrolündeki bölgelerden olmak üzere 2 bin 55'i çocuk en az 6 bin 969 sivilin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Saldırılar sonucu Halep'te 2 bin 789, İdlib'te 2 bin 608, Deyrizor'da 715, Humus'ta 249, Rakka'da 241, Hama'da 142, Haseke'de 43, Dera'da 22, Lazkiye'de bir ve Şam kırsalında ise 159 sivilin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Rus güçlerinin düzenlediği en az 362 saldırının "katliam" olarak nitelendirildiği raporda, bunlardan 133'ünün Halep'te, 121'inin İdlib'de, 58'inin Deyrizor'da, 18'inin Rakka'da, 12'sinin Humus'ta, 8'inin Hama'da, 7'sinin Şam kırsalında, 3'ünün Haseke'de ve 2'sinin Dera'da işlendiği bildirildi.

- Yaşam merkezleri hedef alındı

Rusya'nın 30 Eylül'e kadar düzenlediği saldırılarda 209'u sağlık tesisi, 224'ü okul ve 61'i pazar yeri olmak üzere toplam 1251 yaşam merkezini hedef aldığı kaydedilen raporda, Rusya'nın hava saldırıları sonucu en az 70 sağlık çalışanı ve Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) görevlisi ile 24 gazetecinin hayatını kaybettiği bilgisi verildi.

Raporda, ayrıca Rus savaş uçaklarının en az 237 misket bombalı ve 125 yakıcı silahlı saldırı düzenlediği ifade edildi.

- Büyük göç dalgaları

Raporda, Rus güçlerinin özellikle sivil yerleşim yerlerine yönelik yoğun hava saldırılarının büyük göçlere neden olduğu kaydedilerek, "Rusya'nın askeri operasyonları, başta İdlib'in güneydoğusu ve ülkenin güney kesimlerinden olmak üzere yaklaşık 4,9 milyon sivili yerinden etti." ifadesi kullanıldı.

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