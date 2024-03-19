Dolar
32.34
Euro
35.21
Altın
2,161.23
ETH/USDT
3,546.40
BTC/USDT
67,801.00
BIST 100
8,718.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Sınır Tanımayan Doktorlar: Refah'a kara saldırısı felaket olur ve buna izin verilmemeli

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) Genel Sekreteri Christopher Lockyear, Gazze'nin güneyindeki Refah kentine kara saldırısının felaket olacağını ve buna izin verilmemesi gerektiğini bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 19.03.2024 - Güncelleme : 19.03.2024
Sınır Tanımayan Doktorlar: Refah'a kara saldırısı felaket olur ve buna izin verilmemeli

Cenevre

İsrail'in yoğun saldırısı altında bulunan Gazze Şeridi'ni ziyaret eden Lockyear, X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

Lockyear, "Refah'a kara saldırısı felaket olur ve buna izin verilmemeli." ifadesini kullandı.

İsrail, Gazze'yi kıtlığa sürüklüyor

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'den bu yana sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini de engelleyerek halkı açlığa mahkum ettiği 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.

Başta BM'ye ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıklar nedeniyle Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), 10 Mart'taki açıklamasında, İsrail'in 17 yıldır kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde "açlığın her yerde olduğunu" belirtmişti.

BM, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, İsrail'in yardım girişini engelleyerek büyük bir "insani felakete" neden olduğu Gazze Şeridi'nde yetersiz beslenme ve susuzluktan 27 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500’ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 726 Filistinli yaşamını yitirdi, 73 bin 792 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Dışişleri Bakanı Fidan, Irak'ta terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı
İletişim Başkanı Altun: Çanakkale Zaferi'nin anlamını gelecek nesillere aktarmak bizlerin en önemli görevlerinden biri
Çanakkale Şehitler Abidesi'ne Türk bayrağı yansıtıldı
Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Benzer haberler

Sınır Tanımayan Doktorlar: Refah'a kara saldırısı felaket olur ve buna izin verilmemeli

Sınır Tanımayan Doktorlar: Refah'a kara saldırısı felaket olur ve buna izin verilmemeli

Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi: BMGK, Gazze için artık daha fazla gecikmeden harekete geçmeli

Japonya Dışişleri Bakanı Yoko: UNRWA fonlarını askıya alma kararını gözden geçiriyoruz

İsrail Gazze'nin orta kesiminde bir evi hedef aldı

İsrail Gazze'nin orta kesiminde bir evi hedef aldı
ABD'li yazar Friedman: Netanyahu'nun Yahudi tarihine en kötü lider olarak geçeceğine inanıyorum

ABD'li yazar Friedman: Netanyahu'nun Yahudi tarihine en kötü lider olarak geçeceğine inanıyorum
İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron: Gazze'de açlığı engellemek için acilen harekete geçmeliyiz

İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron: Gazze'de açlığı engellemek için acilen harekete geçmeliyiz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet