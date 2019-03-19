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Dünya

Sincar'da Irak ordusu ile PKK arasında çatışmalar sürüyor

Irak'ın Musul vilayetine bağlı Sincar ilçesinde güvenlik güçleriyle terör örgütü PKK arasındaki çatışmalar sürüyor.

Haydar Karaalp,Mazin Majeed Asaad Baqal   | 19.03.2019
Sincar'da Irak ordusu ile PKK arasında çatışmalar sürüyor

Bağdat

Irak'ın Musul vilayetine bağlı Sincar ilçesinde güvenlik güçleriyle terör örgütü PKK arasında dün başlayan çatışmaların sürdüğü bildirildi.

Irak basınında çıkan haberlere göre, Sincar'da ordu güçleriyle PKK'lı teröristler arasında yoğun çatışmalar yaşanıyor.

Haberlerde, ordu güçlerinin PKK'ya dün çıkan çatışmalarda 2 askerin öldürülmesine karışan sorumluların kendilerine teslim edilmesi çağrısı yaptığı ve bunun için de örgüte belli bir süre tanındığı kaydedildi.

Sincar'daki çatışmaların dünden bu yana aralıklarla devam etmesi üzerine Musul Ortak Operasyonlar Komutanı Necim Cuburi'nin de bölgeye intikal ettiği aktarıldı.

AA muhabirine konuşan Sincar'daki Ezidi Peşmerge Komutanlarından Kasım Şeşo da PKK unsurlarının Sincar'da Irak ordusuna ait bir araca saldırdığını söyledi.

Teröristlerin orduya ait askeri aracı yaktığını dile getiren Şeşo, "Saldırıdan sonra Sincar sınırında Irak ordusu ile PKK arasında çıkan çatışma devam ediyor." dedi.

Irak resmi makamlarından konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

2 asker hayatını kaybetmişti

Irak Başbakanlığına bağlı Güvenlik Medya Ağı'ndan dün yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK mensuplarının Musul'da Ninova Operasyonlar Komutanlığı 72. Tugayı'na bağlı askeri kontrol noktasından izinsiz şekilde geçmek istediği, buna izin vermeyen Iraklı güçlerle PKK'lılar arasında çatışma çıktığı belirtmişti.

Açıklamada, çatışmada 2 Irak askerinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.



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