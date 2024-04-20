Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde 1, Hakurk bölgesinde 2 olmak üzere 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.
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Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 20, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde 1, Hakurk bölgesinde 2 olmak üzere 3 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/9Urr26OxI6