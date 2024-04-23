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Dünya

Belçika polisinden terör örgütü PKK'nın televizyon kanallarına operasyon

Belçika polisi, terör örgütü PKK'nın sözde medya yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Ata Ufuk Şeker  | 23.04.2024 - Güncelleme : 23.04.2024
Belçika polisinden terör örgütü PKK'nın televizyon kanallarına operasyon

Brüksel

Belçika basınına göre, federal polis, ülkenin Flaman Bölgesi'ndeki Denderleeuw kasabasında yer alan ve terör örgütü PKK propagandası yapan "Sterk tv ve Medya Haber tv" tarafından kullanılan ofislere baskın gerçekleştirdi.

Çok sayıda Belçika polisinin katıldığı operasyon kapsamında ofislerde arama yapıldı. Yaklaşık 5 saat süren operasyonda bazı bilgisayarlara ve çok sayıda dokümana el konuldu.

Denderleeuw Belediye Başkanı Jo Fonck, terör örgütü televizyonuna polisin operasyon düzenlediğini doğruladı.

Terör örgütü PKK/YPG destekçisi yaklaşık 150 kişilik grup, 25 Mart'ta, Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu önünde barikatları sökerek polise saldırmıştı. Önce Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliğinin bulunduğu caddeye, ardından AB kurumlarının yer aldığı Schuman Meydanı'na doğru yürümek isteyen kalabalık, polis engeliyle karşılaşmıştı.

Ülkedeki şiddet olaylarına devam eden örgüt yandaşları, Liege'e bağlı nüfusunun büyük çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Cheratte köyünde de aynı gece boyunca taşkınlık çıkarmıştı. Ülkü Ocakları binasını ateşe veren grup, camiye de saldırarak camlarını kırmıştı. Yüzlerini örten, terör örgütü lehine slogan atarak sokaklarda dolaşan grup, Türklere ait evlere, dükkanlara ve araçlara zarar vermişti.

24 Mart'ta da Brüksel'e yaklaşık bir saat uzaklıktaki Heusden-Zolder kentinde nevruzla ilgili sözde kutlamalardan dönen PKK yandaşları, arabalarında terör örgütünü simgeleyen bez parçaları ve elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleriyle tur atarak, Türk asıllı vatandaşların yoğun olduğu caddeden geçmişti. Kentte yerleşik Türk asıllı vatandaşlar buna tepki göstermiş, ardından arbede yaşanmıştı.

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, "PKK gibi, terör örgütü olarak sınıflandırılan bir örgüte sempati gösterisi yapmak ve provokasyonda bulunmak tolere edilemez." ifadesini kullanmıştı.

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