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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’i vatandaşlar ziyaret ediyor
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail saldırısında ağır yaralanan Filistinli bebek için Gazze dışında tedavi imkanı aranıyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda ciddi şekilde yaralanan, yüzüne dikişler atılan, bir eli kesilen diğer eli kırılan 2 yaşındaki Sened el-Arabi için Gazze dışında tedavi imkanı aranıyor.

Mohamed Majed, Hacer Çakır  | 23.04.2024 - Güncelleme : 23.04.2024
İsrail saldırısında ağır yaralanan Filistinli bebek için Gazze dışında tedavi imkanı aranıyor Fotoğraf: Yasser Qudaih/AA

Gazze

Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne kaldırılan Sened bebek, tıbbi imkansızlıklar nedeniyle gerekli tedaviyi alamıyor.

Bebeklerinin gözleri önünde acı çekmesine dayanamayan aile, Sened'i Gazze dışında tedavi ettirmek istiyor.

"Gazze'deki hastanelerde durum trajik"

Sened'in halası Mira el-Arabi, AA muhabirine, İsrail'in telefonlarına gönderdiği "güvenli bölgeye" göç etmeleri yönündeki mesajların ardından 17 Kasım'da Gazze kentindeki evlerinden ayrılarak Nusayrat Mülteci Kampı'na geldiklerini ancak burada da İsrail bombalarının hedefi olmaktan kurtulamadıklarını anlattı.

İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda aile fertlerinden 10 kişiyi kaybettiklerini söyleyen Arabi, "Gazze'den Nusayrat'a kaçtık ama yine olmadı. Sened, orada yaralandı. Ben de yaralandım, 2 çocuğum öldürüldü. Gazze'deki hastanelerde durum trajik. Sened'in acil tıbbi bakıma ihtiyacı var. Elinin bir tarafı yaralı, diğer elinin ise acil tedaviye ihtiyacı var." dedi.

Sened'in yüzündeki yaraların ona çok acı verdiğini, yüzündeki gülümsemenin artık yok olduğunu, ifadesinin değiştiğini dile getiren Arabi, yeğeninin tedavisi için yardım çağrısında bulundu.

Arabi, uygun tıbbi bakım ve dikkatli takibin Sened'i iyileştirmeye ve yaralarının etkilerini azaltmaya yardımcı olabileceğini söyledi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685’i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 183 Filistinli öldürüldü, 77 bin 143 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 260’ı karadan işgal sürecinde olmak üzere 604 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 487 Filistinli hayatını kaybetti.

Son verilere göre, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda 283 Hizbullah mensubu, 54 Lübnanlı sivil, 18 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile İsrailli 7 sivil ve 12 asker öldü.

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