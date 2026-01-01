MİT Başkanı Kalın, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Umerov ile görüştü
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ile bir araya geldi.
Ankara
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Kalın, Umerov ile Ankara'da görüştü.
Görüşmede, Ukrayna'daki güvenlik durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan çatışmalar ve iki ülke arasındaki gerginliğin hem bölgesel hem küresel etkileri ele alındı.
Bu kapsamda barışın sağlanması için neler yapılabileceği, müzakere süreçlerinde gelinen son nokta, bölgesel ortamı dikkate alarak atılabilecek adımlar değerlendirildi.
Kalın ile Umerov arasındaki görüşmede, Ukrayna'nın Rusya'daki savaş esirlerinin serbest bırakılması ile esir takası meselesi de ele alındı.
Yapılan görüşmede mevcut işbirliği formatları çerçevesinde iki ülke arasındaki sistematik çalışmaların sürdürüleceği konusunda da mutabık kalındı.