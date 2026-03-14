Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Rus ordusu 68 füze ve 430 İHA ile saldırı düzenledi

Rus ordusunun Ukrayna'nın farklı bölgelerine 68 füze ve 430 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediği bildirildi.

Davit Kachkachishvili  | 14.03.2026 - Güncelleme : 14.03.2026
Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın bu gece Ukrayna'ya yönelik füze ve İHA'larla yoğun hava saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, Rus ordusunun bu saldırıda seyir, balistik, hipersonik olmak üzere farklı tipten toplam 68 füze kullandığı bilgisi paylaşılarak, ayrıca 430 İHA'nın da Ukrayna'ya fırlatıldığı ifade edildi.

Ukrayna hava savunma kuvvetlerince 58 füze ve 402 İHA'nın etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, kalan füze ve İHA'ların ülkedeki 11 noktaya isabet ettiği kaydedildi.

Saldırıda 4 kişi öldü

Ülkesine yönelik gerçekleşen hava saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın yoğun saldırı düzenlediğini vurguladı.

Zelenskiy, saldırının Sumi, Kiev, Harkiv, Dnipropetrovsk ve Mıkolayiv bölgelerine yapıldığını belirterek, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Rusya'nın saldırısının ana hedefinin Kiev bölgesindeki enerji altyapısı olduğunu vurgulayan Zelenskiy, ülke genelinde okul ve apartmanlar gibi sivil altyapının da hasar gördüğünü açıkladı.

Mevcut bilgilere göre saldırıda 4 kişinin öldüğünü ifade eden Zelenskiy, "Birçok kişi yaralandı ve insanlar hala tıbbi yardıma başvuruyor." yorumunu yaptı.

