Dolar
44.47
Euro
50.97
Altın
4,535.00
ETH/USDT
2,066.90
BTC/USDT
67,701.00
BIST 100
12,649.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv’den son duruma ilişkin yayındayız İstanbul’da etkili olan sağanak nedeniyle trafikte aksamalar yaşanıyor. Altunizade’den yayındayız. Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız.
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Zelenskiy'den Paskalya Bayramı dolayısıyla Ukrayna'da geçici ateşkes çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Paskalya Bayramı dolayısıyla geçici ateşkes ilan etmek için Ukrayna olarak hazır olduklarını bildirdi.

Davit Kachkachishvili  | 30.03.2026 - Güncelleme : 30.03.2026
Kiev

Ukrayna medyasına göre Zelenskiy, son günlerde Orta Doğu ülkelerinde gerçekleştirdiği görüşmeler hakkında sosyal medya hesabı üzerinden gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Zelenskiy konuşmasında, Körfez ülkeleriyle Ukrayna menşeli deniz insansız hava araçlarının tedariki konusunda anlaşmaya vardıklarını söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Orta Doğu'daki müttefikleri ile Ukrayna'nın savunma alanındaki deneyimlerini paylaşmak amacıyla bazı anlaşmalar yaptıklarını dile getiren Zelenskiy, bu yöndeki çalışmaları sürdüreceklerini belirterek, "Bunların tarihi anlaşmalar olduğuna inanıyorum. Askeri teknoloji ve diğer alanlarda stratejik işbirliği konusunda görüşmeler yapıyoruz. 10 yıllık anlaşmalardan bahsediyoruz." dedi.

Ukrayna’nın ayrıca hava savunma imkanlarının güçlendirilmesi için, "PAC-3'e" (Patriot hava savunma sisteminin en gelişmiş tipi) alternatif olarak iki ülkeyle görüşmeler yürüttüğüne değinen Zelenskiy, "Elbette bu konu Orta Doğu ülkelerinde gündeme geldi. Detayları paylaşmayacağım. Ukrayna'ya bu alanda destek sağlanması için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy konuşmasında ayrıca, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi yönünde yapılan çalışmalara da değindi.

Savaşın bitirilmesi için Rusya-Ukrayna-ABD arasında geçen aylarda başlatılan üçlü müzakerelerin sürdürülmesi gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, "Bir çıkmazda olduğumuzu düşünmüyorum. Çıkmazdan sonra ne mi yapmalıyız? Teslim mi olmalıyız, rahatlamalı mıyız? Rusya teslim olsun, biz teslim olmayız. Üçlü görüşmeler düzenlemeli ve diplomatik yolda ilerlemeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Savaşın bitirilmesi ve ateşkesin sağlanması için her türlü formatı desteklediklerini kaydeden Zelenskiy, "Savaşın sona ermesi için her türlü formatı destekledik, bunu biliyorsunuz. Ancak devletimizin onurunu ve bağımsızlığını kaybetmeden, ateşkes sağlanmalıdır." dedi.

Zelenskiy ayrıca, nisan ayında kutlanacak Paskalya Bayramı günlerinde ateşkes ilan etmek için hazır olduklarının altını çizerek, "Tam veya enerjik bir ateşkes, Paskalya tatili sırasında bir ateşkes için hazırız." diye konuştu. ​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren balistik mühimmat etkisiz hale getirildi
Tokat'ta 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı
Manisa'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Genel Başkanı Özel'e 500 bin liralık tazminat davası
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan 5G paylaşımı

Benzer haberler

Zelenskiy, müzakerelerin Türkiye, Avrupa veya Orta Doğu'da sürdürülmesi için çalıştıklarını belirtti

ABD-İsrail/İran hattında yapay zeka ve otomasyon: Makine karar veriyor mu?

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Rusya barışa yönelik ilerlemek istemiyor

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Rusya barışa yönelik ilerlemek istemiyor
Ukrayna: Rusya son bir günde 1000'e yakın İHA ile saldırı düzenledi

Ukrayna: Rusya son bir günde 1000'e yakın İHA ile saldırı düzenledi
Zelenskiy: Rusya bir haftada yaklaşık 1550 İHA ve 1260'tan fazla güdümlü bomba ile saldırdı

Zelenskiy: Rusya bir haftada yaklaşık 1550 İHA ve 1260'tan fazla güdümlü bomba ile saldırdı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet