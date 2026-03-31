Dünya

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın, ABD/İsrail-İran Savaşı'nın uzun sürmesini istediğini savundu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy​​​​​​​, ABD/İsrail-İran savaşına ilişkin, "Rusya'nın uzun bir savaş istediğinden eminim." dedi.

Gökhan Çeliker  | 31.03.2026 - Güncelleme : 31.03.2026
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın, ABD/İsrail-İran Savaşı'nın uzun sürmesini istediğini savundu

Ankara

Zelenskiy, Axios'a, ABD/İsrail-İran Savaşı ve Rusya-Ukrayna Savaşı'na dair gelişmeleri değerlendirdi.

İran'da devam eden savaş nedeniyle petrol fiyatlarının artması ve ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları gevşetmesine değinen Zelenskiy, çatışmanın sürmesinin aynı zamanda Ukrayna'nın "acil ihtiyaç duyduğu" hava savunma sistemleri ve diğer silahlarda sorunlara yol açacağını belirtti.

Zelenskiy, Moskova'nın Tahran'ı "doğrudan desteklediğini" savunarak, "Rusya'nın uzun bir savaş istediğinden eminim." ifadesini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile iki yıldır konuşmadığını aktaran Zelenskiy, İsrail'in, Ukrayna ile işbirliği yapıp yapmamasının "kendi kararı olduğunu" dile getirdi.

Zelenskiy, Netanyahu'nun " her zaman Rusya ile Ukrayna arasında denge kurmak" istediği değerlendirmesini yaparak, "Bizde onun ihtiyaç duyduğu şeyler var, onda da bizim ihtiyaç duyduklarımız. Hava savunmasında büyük açığımız var. Fakat İsrail'in sahip olmadığı bazı şeylere biz sahibiz." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşı bitirmek istediğinden emin olduğunu söyleyen Zelenskiy, "Ama bunun bedelini neden biz ödeyelim? Biz saldırgan değiliz. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'i durdurmanın tek yolunu, Ukrayna birliklerinin kendi topraklarından çekilmesi olarak görüyorlar. Böyle bir kararın güvenliğimiz için yaratacağı tehlikeyi kimse gerçekten hesaba katmıyor." diye konuştu.

Bakan Kurum, Adıyaman'ın Zey köyünde halı sahaya kavuşan çocukları paylaştı
Apartman ve site sakinlerine ait borç bilgileri ortak yerlere asılamayacak
Kars ve Ardahan'da ekiplerin karla mücadele çalışması sürüyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında işbirliği protokolü imzalandı
İstanbul'da yağışın ardından Beşiktaş Sahili'nde denizanası ve atık yoğunluğu gözlendi

Benzer haberler

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın, ABD/İsrail-İran Savaşı'nın uzun sürmesini istediğini savundu

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın, ABD/İsrail-İran Savaşı'nın uzun sürmesini istediğini savundu

Zelenskiy'den Paskalya Bayramı dolayısıyla Ukrayna'da geçici ateşkes çağrısı

Zelenskiy, müzakerelerin Türkiye, Avrupa veya Orta Doğu'da sürdürülmesi için çalıştıklarını belirtti

İsrail/ABD ve İran Savaşı'nda Körfez'in su altyapısı hedef mi?

İsrail/ABD ve İran Savaşı'nda Körfez'in su altyapısı hedef mi?
Hürmüz Boğazı'ndaki enerji akışının kesilmesi Çin ve Asya ekonomileri için risk oluşturuyor

Hürmüz Boğazı'ndaki enerji akışının kesilmesi Çin ve Asya ekonomileri için risk oluşturuyor
ABD/İsrail-İran Savaşı: Kamikaze dronlar, derin sahte içeriklere karşı

ABD/İsrail-İran Savaşı: Kamikaze dronlar, derin sahte içeriklere karşı
