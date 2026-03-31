Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Düşmanın yaptıklarını hatırlıyoruz ve unutmayacağız

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine yaptıklarını unutmayacaklarını belirtti.

Davit Kachkachishvili  | 31.03.2026 - Güncelleme : 31.03.2026
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Düşmanın yaptıklarını hatırlıyoruz ve unutmayacağız

Kiev

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Kiev bölgesindeki Buça şehrinin Rus ordusundan geri alınmasının üzerinden 4 yıl geçtiğini anımsattı.

Bugün Buça'yı ziyaret ettiğini ve 4 yıl önce burada sivillerin öldürüldüğünü vurgulayan Zelenskiy, "Bütün dünya Buça'yı öğrendiğinde, Rus işgalciler tarafından Buça sokaklarında vahşice öldürülen Ukraynalıları, bodrumlarda işkence gören insanlarımızı, yollarda vurulanları, Buça'daki mezarlarda cesetleri bulunan yetişkinleri ve çocukları öğrendiğinde, herkes Rusya'nın dehşetini ve saldırganlığını gördü." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın, şehrin kontrolünü yeniden sağlamasının üzerinden 4 yıl geçtiğini ve burada yapılan anma törene katıldığını aktaran Zelenskiy, "Düşmanın yaptıklarını hatırlıyoruz ve unutmayacağız." yorumunu yaptı.

Zelenskiy, Buça'da yaşananların sorumlusu olan kişilerin hesap vermesi gerektiğine işaret etti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha da ülkesinde temaslarda bulunan Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve AB ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla birlikte Buça'yı ziyaret etti.

Rusya, savaşın başladığı 2022'de Kiev bölgesinde yer alan Buça kentine girmiş ve yaklaşık 1 ay sonra kentten çekilmişti.

Kiev yönetimi, birkaç gün sonra Rus askerlerinin çekildiği Buça kentinde Rusya'yı "katliam" yapmakla suçlarken Rusya, iddiaların provokasyon olduğunu savunuyor.

Tam doluluk seviyesine ulaşan Yuvacık Barajı'ndan salınan su Sapanca Gölü'ne aktarılıyor
UNESCO'da "Uluslararası Sıfır Atık Günü" etkinliği düzenlendi
İstanbul'da trafik kazasında şehit olan polis Mustafa Aydın için tören düzenlendi
İBB soruşturmasında gözaltına alınan Muhittin Böcek'in başdanışmanı ve bir belediye çalışanı adliyede
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Akgül'ü kabul etti

Benzer haberler

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Düşmanın yaptıklarını hatırlıyoruz ve unutmayacağız

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Düşmanın yaptıklarını hatırlıyoruz ve unutmayacağız

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın, ABD/İsrail-İran Savaşı'nın uzun sürmesini istediğini savundu

Zelenskiy'den Paskalya Bayramı dolayısıyla Ukrayna'da geçici ateşkes çağrısı

Zelenskiy, müzakerelerin Türkiye, Avrupa veya Orta Doğu'da sürdürülmesi için çalıştıklarını belirtti

Zelenskiy, müzakerelerin Türkiye, Avrupa veya Orta Doğu'da sürdürülmesi için çalıştıklarını belirtti

ABD-İsrail/İran hattında yapay zeka ve otomasyon: Makine karar veriyor mu?

ABD-İsrail/İran hattında yapay zeka ve otomasyon: Makine karar veriyor mu?
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Rusya barışa yönelik ilerlemek istemiyor

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Rusya barışa yönelik ilerlemek istemiyor
