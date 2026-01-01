Dolar
Gündem

Tokat'ta tırın eve çarpması kameraya yansıdı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde bir tırın eve çarpması, güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Ahmet Can Korkmaz  | 01.01.2026 - Güncelleme : 01.01.2026
Tokat'ta tırın eve çarpması kameraya yansıdı Fotoğraf: İlçe Emniyet Müdürlüğü

Tokat

Alınan bilgiye göre, M.A. (50) idaresindeki 46 NN 555 plakalı tır, Çerik Mahallesi'nde Erol Doğan'a ait eve çarptı.

Sürücünün yara almadan atlattığı kazada evde hasar oluştu.

Tırın eve çarpması, güvenlik kamerasıyla görüntülendi.


