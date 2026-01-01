Dolar
Sinop'ta karacaların kar küreme aracına eşlik ettiği anlar kamerada

Sinop'ta iki karacanın kar küreme aracına eşlik ettiği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Gökhan Güçüklüoğlu  | 01.01.2026 - Güncelleme : 01.01.2026
Sinop'ta karacaların kar küreme aracına eşlik ettiği anlar kamerada

Sinop

Türkeli ilçesinde yol açma çalışması yapan İl Özel İdaresi ekipleri, yol güzergahında iki karaca ile karşılaştı.

Ekiplerce cep telefonu kamerasıyla görüntülenen karacaların bir süre iş makinesine eşlik ederek yol boyunca koştukları görüldü.

Karacalar, bir süre sonra ormanlık alana girerek gözden kayboldu.

