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Dünya

Sıla yolunda Sırbistan-Bulgaristan gümrük kapılarında yoğunluk yaşanıyor

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, Bulgar makamları ile temasa geçerek geçişlerin kolaylaştırılması için önerilerde bulundu.

Ihvan Radoykov   | 19.07.2021
Sıla yolunda Sırbistan-Bulgaristan gümrük kapılarında yoğunluk yaşanıyor

Sofya

Yaz döneminde tatillerini Türkiye'de geçirmek üzere yola çıkan gurbetçilerin özellikle Sırbistan-Bulgaristan gümrük kapılarında yaşadıkları bazı sıkıntılar, Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök'ün müdahalesine neden oldu.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, iki ülke arasındaki en büyük gümrük kapısı olan Kalotina'yı ziyaret ederek geçişlerin kolaylaştırılması için Bulgar makamları ile temasa bulundu.

Büyükelçi Sekizkök, ziyareti ile ilgili sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Bulgaristan ile Sırbistan arasında trafik yoğunluğu olan Kalotina sınır kapısında, Bulgaristan makamları ile temaslarda bulunmak ve geçişleri hızlandırmak amacıyla neler yapılabileceğini ele almak üzere geldim. 11 peronun tamamı açık ve tam kapasiteyle çalışıyorlar ancak trafik yoğunluğu fazla olmasından dolayı bugün rekor sayılan 24 bin araç ve 72 bin kişinin geçiş yaptığını öğrendim." ifadesini kullandı.

Sekizkök, geçişi kolaylaştırmak üzere Bulgar makamlarına sınırı geçtikten sonra ülke topraklarında istisnai olarak çift yol açılmasını önerdiklerini aktardı.

Bulgaristan'a giriş yapacak Türkiye vatandaşlarının dinlenmiş olarak yola çıkmaları, kontrol edilecek tüm evraklarını önceden hazırlamalarını, bu şekilde rutin uygulamaları kolaylaştıracaklarını aktaran Sekizkök, normalde bir aracın kontrolünün bir dakika kadar sürdüğünü belirtti.

Büyükelçi, bayramlarını anavatanlarında geçirmek üzere Türkiye gidecek vatandaşların hafta sonu yola çıkmamaları tavsiyesinde bulundu.

Sekizkök, Bulgaristan ile Sırbistan arasında 4 ayrı sınır kapısının bulunduğunu ve yola çıkanların bu yolların tümünü kullanabilecekleri hatırlatmasında bulundu.

Bulgaristan Ulusal Televizyonu (BNT) özellikle sabah erken saatlerde Kalotina'da büyük bir trafik yoğunluğun yaşandığını ancak ilerleyen saatlerde geçişlerin normale döndüğünü aktardı.

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