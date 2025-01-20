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Dünya

Serbest bırakılan İsrailli esirin annesi, kızının sağlık durumunun beklediğinden daha iyi olduğunu belirtti

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası kapsamında dün serbest bırakılan İsrailli Emily Damari'nin annesi Mandy Damari, kızının sağlık durumunun beklediklerinden daha iyi olduğunu söyledi.

Mustafa Deveci  | 20.01.2025 - Güncelleme : 20.01.2025
Serbest bırakılan İsrailli esirin annesi, kızının sağlık durumunun beklediğinden daha iyi olduğunu belirtti

Ankara

Anne Damari, dün serbest bırakılan kızı Emily'nin durumu hakkında yazılı açıklama yaptı.

Mutabakat kapsamında Gazze'de Hamas tarafından serbest bırakılan kızına kavuştuğu için mutluluğunu dile getiren Damari, bu süreçteki desteklerinden dolayı İsrail kamuoyuna teşekkür etti.

Damari, kızı serbest bırakıldığı için hayatını geri kazandığını ve dünyanın "en mutlu kızı olduğunu" kaydetti.

Kızının sağlık durumuna dair Damari, "Emily'nin sağlığı beklediğimizden çok daha iyi durumda." ifadesini kullandı.

Damari ailesi ayrıca Hamas'ın elinde hala 94 İsrailli esirin olduğuna işaret ederek ateşkesin devam etmesi ve tüm esirlerin ailelerine kavuşturulması çağrısı yaptı.

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes mutabakatı kapsamında dün Gazze'de Emily Damari'nin de aralarında olduğu 3 İsrailli kadın esir serbest bırakılmıştı.

Takas kapsamında sabah erken saatlerde de İsrail hapishanelerindeki 90 Filistinli esir serbest bırakılmıştı.

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