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Dünya

Sarı yeleklilerin gösterilerini takip eden gazeteci yargılanacak

Fransa'nın başkenti Paris'te sarı yeleklilerin cumartesi günü düzenlendiği gösteride polise hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan serbest gazeteci Gaspard Glanz'ın 18 Ekim'de yargılanacağı bildirildi.

Yusuf Özcan   | 23.04.2019
Sarı yeleklilerin gösterilerini takip eden gazeteci yargılanacak

Paris

Fransa'nın başkenti Paris'te sarı yeleklilerin cumartesi günü düzenlendiği gösteride polise hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan serbest gazeteci Gaspard Glanz'ın 18 Ekim'de yargılanacağı bildirildi.

Fransız basınında yer alan haberlerde, Glanz'ın sarı yeleklilerin eyleminde polise hakaret ettiği gerekçesiyle 18 Ekim'de yargılanacağı ve bu tarihe kadar gösterilerin yapıldığı günler ile 1 Mayıs günü Paris'te bulunmasının yasaklandığı belirtildi.

Glanz'ın avukatı Raphael Kempf, basına yaptığı açıklamada, basın ve çalışma özgürlüğünü ihlal eden bu karara itiraz edeceğini söyledi.

Müvekkilinin gösteride biber gazı kapsülünün dizine isabet ettikten sonra polisle konuşmaya çalıştığını aktaran Kempf, eylemlerin başladığı günden bu yana çok sayıda göstericinin Paris'te bulunmasının yasaklandığı, böylece bu insanların gösteri hakkının elinden alındığını vurguladı.

Cumartesi günü gözaltına alınıp 48 saat sonra serbest bırakılan Glanz, yaptığı açıklamada, Paris'te yaşadığı ve gazeteci olduğu için yasağa rağmen sarı yeleklilerin gösterilerini takip edeceğini belirtti.

İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Laurent Nunez, BFM TV kanalında yaptığı açıklamada, Glanz'ın gazeteci olmasına rağmen polise hakaret ettiği için yargılanacağını ve yasağa uymaması durumunda tekrar gözaltına alınacağını ifade etti.

Ulusal Gazeteciler Sendikası ve Sınır Tanımayan Gazetecilerden (RSF) dün yapılan ortak yazılı açıklamada, sarı yeleklilerin gösterilerinde, polisin gazetecilerin kamuoyunu bilgilendirme özgürlüğüne saldırıda bulunduğu belirtilerek söz konusu durum kınanmıştı.

Cumartesi günü yapılan eylemde Alexis Kraland adında bir başka gazeteci daha gözaltına alınmıştı. Birkaç gazeteci de yaralanmıştı.

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