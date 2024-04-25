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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında bir gazeteci daha hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda bir gazeteci daha yaşamını yitirdi.

Muhammed Emin Canik  | 25.04.2024 - Güncelleme : 25.04.2024
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında bir gazeteci daha hayatını kaybetti

istanbul

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilere ilişkin bilgi verildi.

Filistin el-An Haber Ajansı çalışanı Muhammed Bisam el-Cemel'in, İsrail ordusunun Refah'taki evine düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilerin sayısının 141'e yükseldiği bildirildi.

Medya Ofisinden daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de gazetecileri "Filistin'in sesini susturmak, gerçekleri gizlemek, haber ve bilgilerin bölgesel ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla kasıtlı olarak öldürdüğü" ifade edilmişti.

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