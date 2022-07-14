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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya'nın Vinnıtsya kentine düzenlediği füze saldırısında 8 kişi hayatını kaybetti

Ukrayna'nın Vinnıtsya kentine Rus ordusu tarafından füze saldırısı düzenlendiği bildirildi. İlk belirlemelere göre saldırıda 1'i çocuk 8 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.

Ruslan Rehimov   | 14.07.2022
Rusya'nın Vinnıtsya kentine düzenlediği füze saldırısında 8 kişi hayatını kaybetti

Kiev

Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamada, saldırıda ilk belirlemelere göre, 1'i çocuk 8 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Ukrayna Ulusal Polisinin açıklamasında da kent merkezindeki subay ordu evine ve yakınlarındaki konutlara 3 füzenin isabet ettiği bilgisi yer aldı.

İsabet alan yerlerde çıkan yangının bölgedeki otoparka sıçradığı ve yaklaşık 50 aracın yandığı ifade edildi.

Ekiplerin yangın söndürme ve arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Telegram hesabından yaptığı açıklamada saldırıya tepkisini, "Rusya, her gün sivil nüfusumuzu yok ediyor, Ukraynalı çocukları öldürüyor, askeri hiçbir şeyin olmadığı sivil alanlara füze atıyor. Bu açık bir terör eylemi değilse nedir? İnsan değiller. Katil bir ülke, terörist bir ülke." sözleriyle ifade etti.

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