Rusya ve ABD arasındaki tutuklu takasında serbest kalan Bout Moskova’ya geldi
Rusya ile ABD arasında yapılan tutuklu takasında serbest bırakılan; Rus silah kaçakçısı olduğu belirtilen Viktor Bout, Moskova’ya geldi.
Moskova
Rus haber ajansı TASS’a göre, Bout’u taşıyan uçak, gece saatlerinde başkentteki Vnukovo Havalimanı'na iniş yaptı.
Bout, ABD ile Rusya arasında dün Abu Dabi Havalimanı'nda yapılan tutuklu takası kapsamında, ABD'li kadın basketbolcu Brittney Griner’a karşılık serbest bırakılmıştı.
Bout, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerine (FARC) silah sağladığı gerekçesiyle Tayland’da 2008’de gözaltına alınmıştı. Tayland’dan ABD’ye iade edilen Bout, burada 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
ABD’li aktör Nicholas Cage’in başrolünde yer aldığı “Savaş Tanrısı” filminin, Bout’un hayat hikayesine dayandırıldığı öne sürülmüştü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.