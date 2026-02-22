Rusya: Ukrayna'ya ait 144 İHA'yı Moskova dahil çeşitli bölgelerde vurduk
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 144 insansız hava aracını (İHA) Moskova dahil çeşitli bölgelerde etkisiz hale getirdiklerini bildirdi.
Moskova
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, Rus topraklarına İHA saldırısı düzenlediği belirtildi.
Bugün yerel saatle 08.00'den 16.00'ya kadar 144 İHA'nın hava savunma sistemlerince çeşitli bölgeler üzerinde vurulduğu kaydedilen açıklamada, bunların 15'inin Moskova bölgesinde düşürüldüğü aktarıldı.
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Rusya’da geliştirilen ulusal mesajlaşma uygulaması MAX hesabından yaptığı açıklamada, vurulan İHA'nın parçalarının düştüğü noktalarda çalışmalar yapıldığını bildirdi.
Bakanlık, gece boyunca Ukrayna'ya ait 86 İHA'nın Moskova dahil ülkenin çeşitli bölgelerinde hava savunma sistemlerince yok edildiğini bildirmişti.