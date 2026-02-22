Dolar
Ukrayna: Lviv'de el yapımı patlayıcıların infilak etmesi sonucu bir polis öldü, 24 kişi yaralandı

Ukrayna'nın Lviv kentinde el yapımı patlayıcıların infilak etmesi sebebiyle bir polisin hayatını kaybettiği, 24 kişinin yaralandığı duyuruldu.

Davit Kachkachishvili  | 22.02.2026 - Güncelleme : 22.02.2026
Kiev

Ukrayna Ulusal Polisine ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Lviv kentinde iki patlamanın meydana geldiği bildirildi.

El yapımı patlayıcıların infilak ettiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Lviv'de terör saldırısı yapıldı. Patlamalarda bir kadın polis memuru öldü, 24 kişi yaralandı. Bugün, saat 00.30 civarında, 102 numaralı ihbar hattına Danilişina Caddesi'ndeki dükkana hırsızlık yapıldığı ihbarı geldi. Devriye polis ekiplerinin olay yerine ulaşmasının ardından patlama meydana geldi. Daha sonra ikinci ekip, olay yerine vardığında bir patlama daha oldu."

Açıklamada, patlamada yaşamını yitiren polis memurunun 23 yaşındaki Viktoriya Şpilka olduğu, emniyet güçlerinin olayın tüm ayrıntılarını ortaya çıkarmaya ve suça karışan kişileri tespit etmeye çalıştığı bildirildi.

