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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Ukrayna'nın Harkiv kentinde 90'ı aşkın yabancı paralı savaşçı öldürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın Harkiv kentinde 90'dan fazla yabancı paralı savaşçının yüksek hassasiyetli silahla etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Dmitri Chirciu   | 18.08.2022
Rusya: Ukrayna'nın Harkiv kentinde 90'ı aşkın yabancı paralı savaşçı öldürüldü

Moskova

Konaşenkov, Rus askeri güçlerinin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki eylemleri konusunda bilgi verdi.

Rus ordusunun, Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik saldırılara devam ettiğini belirten Konaşenkov, Ukrayna ordusunun "ciddi" kayıplar verdiğini iddia etti.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 56. Motorlu Piyade Tugayına ait 37. taburun savaşma kabiliyetini kaybettiğini ileri süren Konaşenkov, Bila Krinitsya ve Velike Artakove yerleşim birimlerinin yakınlarında 80'den dazla Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini, 50 askerin de yaralandığını ifade etti.

Konaşenkov, "Harkiv kentinde yabancı paralı savaşçıların geçici olarak konuşlandığı merkez, karadan yüksek hassasiyetli silahla vuruldu. 90'den fazla militan yok edildi." dedi.

Mıkolayiv bölgesinde, Ukrayna ordusunun 28. Mekanize Tugayı'nın geçici pozisyonlarına yönelik düzenlenen saldırıda yaklaşık 60 asker ile 8 özel aracın imha edildiğini ifade eden Konaşenkov, Donetsk bölgesinde 250'yi aşkın Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini ileri sürdü.

Konaşenkov, son 24 saatte 5 yönetim merkezi, 3 mühimmat deposu ile 10 insansız hava aracının vurulduğunu aktararak, "Ukrayna'da bugüne kadar 267 uçak, 148 helikopter, 1757 insansız hava aracı, 366 hava savunma füze sistemi, 4 bin 340 tank ve zırhlı araç, 800 çok namlulu roketatar, 3 bin 312 obüs ve havan topu ve 4 bin 938 özel askeri araç yok edildi." diye konuştu.

Zaporijya Nükleer Enerji Santrali'ne yönelik provokasyon iddiası

Kiev yönetiminin, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Ukrayna ziyareti esnasında 19 Ağustos'ta Zaporijya Nükleer Enerji Santrali'ne yönelik kışkırtıcı eylemlerde bulunacağını iddia eden Konaşenkov, "Bu provokasyon sonucunda Rusya, santralde felaket yaratmakla suçlanacak." ifadesini kullandı.

Konaşenkov, Rus ordusunun, santralin korunması için gerekli önlemleri aldığını söyledi.

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