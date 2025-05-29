Dolar
39.12
Euro
44.29
Altın
3,297.79
ETH/USDT
2,729.00
BTC/USDT
108,768.00
BIST 100
9,194.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye’nin ilk Yüzer Üretim Tesisi Osman Gazi, İstanbul Boğazı’ndan geçiyor.
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Ukrayna'dan, müzakereleri 2 Haziran'da İstanbul'da yapma teklifimize yanıt almadık

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yeni tur müzakereleri 2 Haziran'da, İstanbul'da yapma teklifine Ukrayna'dan henüz yanıt almadıklarını söyledi.

Emre Gürkan Abay  | 29.05.2025 - Güncelleme : 29.05.2025
Rusya: Ukrayna'dan, müzakereleri 2 Haziran'da İstanbul'da yapma teklifimize yanıt almadık

Moskova

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri ve İstanbul'daki müzakerelerde Rus heyetine başkanlık yapan Vladimir Medinskiy ile ailesine yönelik tehditler yapıldığını anlatan Peskov, "Bu kesinlikle korkunç bir durum." dedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Rusya Soruşturma Komitesinin konuyla ilgilendiğini belirten Peskov, "Bu tehditlerin kaynağı Ukrayna, Kiev rejimi ise durum çok daha vahimdir." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın yeni tur müzakereleri "bozması" durumunda Rusya'nın atacağı adımlara yönelik bir soruyu yanıtlayan Peskov, "İkinci tur için 2 Haziran Pazartesi, İstanbul'da buluşmayı teklif ettik. Ukrayna tarafından bir yanıt beklememiz ve kendimizi ona göre yönlendirmemiz gerekiyor. Şimdiye kadar, bildiğim kadarıyla, Ukrayna tarafından hiçbir yanıt alınmadı." diye konuştu.

Peskov, Ukrayna'nın Rusya tarafından olası bir ateşkese yönelik hazırlanan memorandumu "ivedilikle" talep etmesini değerlendirerek, bunun yapıcı bir yaklaşım olmadığını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dün yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna'ya yeni tur müzakereleri 2 Haziran'da İstanbul'da gerçekleştirmeyi teklif ettiklerini duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümünü kutladı
14 il için "sarı" meteorolojik uyarı
Meteorolojiden yurdun iç ve batı kesimleri için kuvvetli sağanak uyarısı
AYM'den hakaret suçu kapsamındaki "önödeme" düzenlemelerine ilişkin iptal kararı
İstanbul'daki 4 millet bahçesinin açılış törenine spor kulübü başkanları da katılacak

Benzer haberler

Rusya: Ukrayna'dan, müzakereleri 2 Haziran'da İstanbul'da yapma teklifimize yanıt almadık

Rusya: Ukrayna'dan, müzakereleri 2 Haziran'da İstanbul'da yapma teklifimize yanıt almadık

Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'a çok sayıda mimari eser kazandırdı

İstanbul'da düzenlenen 18. Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Konferansı sona erdi

Rusya ve ABD dışişleri bakanları, Ukrayna krizini görüştü

Rusya ve ABD dışişleri bakanları, Ukrayna krizini görüştü
Rusya, Ukrayna’ya yeni tur müzakereleri 2 Haziran’da İstanbul’da yapmayı teklif etti

Rusya, Ukrayna’ya yeni tur müzakereleri 2 Haziran’da İstanbul’da yapmayı teklif etti
Almanya, Ukrayna ile uzun menzilli silah sistemleri üretmeyi planlıyor

Almanya, Ukrayna ile uzun menzilli silah sistemleri üretmeyi planlıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet