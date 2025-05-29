Rusya: Ukrayna'dan, müzakereleri 2 Haziran'da İstanbul'da yapma teklifimize yanıt almadık
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yeni tur müzakereleri 2 Haziran'da, İstanbul'da yapma teklifine Ukrayna'dan henüz yanıt almadıklarını söyledi.
Moskova
Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki konulara ilişkin sorularını yanıtladı.
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri ve İstanbul'daki müzakerelerde Rus heyetine başkanlık yapan Vladimir Medinskiy ile ailesine yönelik tehditler yapıldığını anlatan Peskov, "Bu kesinlikle korkunç bir durum." dedi.
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Rusya Soruşturma Komitesinin konuyla ilgilendiğini belirten Peskov, "Bu tehditlerin kaynağı Ukrayna, Kiev rejimi ise durum çok daha vahimdir." ifadesini kullandı.
Ukrayna'nın yeni tur müzakereleri "bozması" durumunda Rusya'nın atacağı adımlara yönelik bir soruyu yanıtlayan Peskov, "İkinci tur için 2 Haziran Pazartesi, İstanbul'da buluşmayı teklif ettik. Ukrayna tarafından bir yanıt beklememiz ve kendimizi ona göre yönlendirmemiz gerekiyor. Şimdiye kadar, bildiğim kadarıyla, Ukrayna tarafından hiçbir yanıt alınmadı." diye konuştu.
Peskov, Ukrayna'nın Rusya tarafından olası bir ateşkese yönelik hazırlanan memorandumu "ivedilikle" talep etmesini değerlendirerek, bunun yapıcı bir yaklaşım olmadığını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dün yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna'ya yeni tur müzakereleri 2 Haziran'da İstanbul'da gerçekleştirmeyi teklif ettiklerini duyurmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.