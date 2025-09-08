Dolar
Ekonomi

Rusya: Çin’le nadir toprak elementlerinin üretiminde işbirliğini görüşüyoruz

Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı Denis Manturov, Çin’le Rusya’daki nadir toprak elementlerinin üretiminde işbirliğini ele aldıklarını söyledi.

Emre Gürkan Abay  | 08.09.2025 - Güncelleme : 08.09.2025
Rusya: Çin’le nadir toprak elementlerinin üretiminde işbirliğini görüşüyoruz

Moskova

Manturov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya’nın nadir toprak elementleri üretimine ilişkin konuştu.

Çin’le, Rusya’nın nadir toprak elementleri üretimi konusunu ele aldıklarını belirten Manturov, "Bu konudaki görüşmeler bir süredir devam ediyor. Henüz kesin bir karar alınmadı ancak potansiyel ortağın kim olabileceğini biliyoruz." dedi.

Manturov, söz konusu olası işbirliğinde, Çin’in nadir toprak elementlerinin üretimine yönelik teknolojileri paylaşmasını önceliklendirdiklerini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 5 Eylül’de yaptığı açıklamada, Rus nadir toprak elementleri sektörünün gelişmesine yönelik stratejinin kasıma kadar belirlenmesi konusunda hükümete talimat verdiğini belirtmişti.

Putin, şubatta yaptığı açıklamada da Çin’in yanı sıra ABD ile de bu alanda işbirliği yapmaya hazır olduklarını ifade etmişti.

