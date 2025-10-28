Rusya: Trump'ın Alaska'daki zirvede geliştirilen ilkelere bağlı kalacağını umuyoruz
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Alaska'daki zirvede geliştirilen ilkelere bağlı kalacağını umduğunu belirterek, "Bu ilkeler, Amerikan inisiyatifiyle geliştirildi." dedi.
Minsk
Lavrov, Belarus'ta düzenlenen 3. Minsk Uluslararası Avrasya Güvenliği Konferansı'na katıldı.
Konferansta konuşma yapan Lavrov, Avrasya bölgesinin çok kutuplu dünya düzeninin jeopolitik merkezi haline geldiğini ifade ederek, "Burada başlayan süreç, uluslararası ilişkilere etki oluşturuyor. Avrasya kıtasında aynı anda birkaç bağımsız medeni merkezinin güçlenmesi söz konusu. Bu merkezler, dünya çoğunluğunu temsil ediyor." şeklinde konuştu.
Lavrov, NATO ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin eylemlerini eleştirerek, "Batılılar, Rusya ve Belarus'un batısında yeni büyük bir Avrupa savaşı için hazırlıklar yaptığını gizlemiyor, bunun için koalisyonlar kuruyor." ifadesini kullandı.
Avrupalı ülkelerin askerileştirilmesi sürecinin hızlandırıldığına dikkati çeken Lavrov, bu devletlerde askeri savunma sanayisinin finansmanın artırıldığını, büyük çaplı askeri tatbikatların yapıldığını, askeri lojistik bağlantıların güçlendirildiğini ifade etti.
Rus Bakan, sözlerine şöyle devam etti:
"Avrupa NATO üyeleri, Kiev yönetimine askeri, maddi ve siyasi destek sağlayarak Ukrayna'da çatışmaları uzatıyor. Avrupa ülkelerinin yönetimlerinin birçoğu, ABD yönetimini Ukrayna krizini, temel nedenlerinin ortadan kaldırılması yoluyla çözme fikrinden vazgeçtirmek için tüm gücüyle çabalıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna krizini samimi şekilde çözmek istediğini ve Anchorage zirvesinde geliştirilen ilkelere bağlı kalacağını umuyoruz. Bu ilkeler, Amerikan inisiyatifiyle geliştirildi."
Rusya'nın NATO ve AB ülkelerine saldırma niyetinde olmadığını dile getiren Lavrov, bu pozisyonu Avrasya bölgesiyle ilgili güvenlik garantilerine dahil etmeye hazır olduklarını, ancak Batı’nın bunu istemediğini savundu.
Lavrov, "Avrasya bölgesinin NATO derebeyliğine dönüştürülmesine karşı çıkıyoruz. Avrasya kıtası dışından gelebilecek dış tehditlere karşı güvenlik garantileri üzerinde uzlaşıya varılması, ortak alanımızı çatışmalardan arındıracak ve karşılıklı olarak faydalı ve üretken işbirliği için elverişli hale getirecek." diye konuştu.
Avrupa Atlantik ve Hint Pasifik bölgesindeki güvenliğin bölünmez olduğunu vurgulayan Lavrov, "NATO, bölgesel güvenlik mimarisinin temellerini sarsarak, Pasifik Okyanusu'nda kendine bir yer edinmeye çalışıyor. Bu Çin’in durdurulması, Rusya’nın izole edilmesi ve Kuzey Kore ile karşı karşıya gelinmesi amacıyla yapılıyor." dedi.
NATO'nun Arktika bölgesine yönelik faaliyetlerinin canlandırılması yönündeki planların endişe verici olduğunu belirten Lavrov, bu bölgede barışın korunması ve işbirliği yapılması gerektiğini vurguladı.
Rusya: Putin-Trump zirvesinin somut sonuçlara yol açacağına dair garantilere ihtiyacımız var
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılabilecek zirvenin somut sonuçlara yol açacağına dair garantilere ihtiyaçları olduğunu belirterek, "Sonuca varmaya hazırız." dedi.
Lavrov, Belarus'ta düzenlenen 3. Minsk Uluslararası Avrasya Güvenliği Konferansı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.
Toplantıda konuşan Lavrov, ABD ile havacılık sektöründe işbirliği yapmak istediklerini ve bunu Amerikalı meslektaşlarıyla görüşmelerde teklif ettiklerini anlatarak, "Ancak yaptığımız görüşmelerde bunun Amerikalıların önceliği olmadığını hissediyoruz." şeklinde konuştu.
Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump’ın "Başkan Putin ile bir araya gelmek için Ukrayna ile ilgili anlaşma sağlanacağından emin olmak istediği" yönündeki açıklamasına ilişkin ise "Bizim de devlet başkanlarının görüşmesinin somut sonuçlara yol açacağına dair garantilere ihtiyacımız var. Sonuca varmaya hazırız." ifadelerini kullandı.
Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un Putin ile Trump arasında ağustosta Alaska’da gerçekleşen zirve öncesi Rusya’yı ziyaret ettiğini ve Rus tarafına bazı tekliflerde bulunduğunu kaydeden Lavrov, "Bu teklifleri Alaska’da destekledik. Bu teklifler temelinde nihai anlaşmalara varmak için hareket etmeye hazır olduğumuzu teyit ettik. ABD’nin tarafımıza ilettiği ve baz aldığımız teklifleri onaylamasını bekliyoruz." diye konuştu.
Lavrov, Ukrayna’da uzun vadeli barışın sağlanmasının önemini vurgulayarak, "Trump’ın gerçekten Kiev yönetimine silah ve para akışının devam etmesi için koşulların yaratılması yerine sürdürülebilir bir barış istediğini umuyoruz. Bu, Kiev’in Rusya’ya karşı savaşta Avrupalıların aracı olmasından ve bu yöndeki girişimlerden vazgeçmesi için lazım." dedi.
"ABD'den New START'la ilgili teklifimize olumlu yanıt alacağımızı umuyorum"
Rusya Devlet Başkanı Putin’in daha önce ABD ile yapılan Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması'na (New START) süresinin bitiminden itibaren bir yıl boyunca uyma teklifinde bulunduğunu anımsatan Lavrov, burada anlaşmanın uzatılması ihtimalinin söz konusu olmadığını söyledi.
Lavrov, "ABD’den New START Antlaşması'nda yer alan hususlara tek taraflı olarak uyma yönündeki teklifimize olumlu yanıt alacağımızı umuyorum." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.