Ekonomi

AB ülkelerinde Tesla satışlarındaki gerileme devam ediyor

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde Tesla markalı otomobil satışları, eylül ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 18,6 azaldı.

Ata Ufuk Şeker  | 28.10.2025 - Güncelleme : 28.10.2025
Brüksel

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), Avrupa ülkelerinin ocak-eylül dönemine ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.

Buna göre, ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla şirketinin otomobil satışları AB ülkelerinde gerilemeyi sürdürdü. Tesla satışlarının Avrupa ülkelerindeki azalışı eylülle birlikte 9'uncu ayı buldu.

Geçen yıl eylül ayında 31 bin 535 olan Tesla satışları, bu yılın aynı döneminde 25 bin 656'ya geriledi. Böylece, AB piyasasında Tesla satışları eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 18,6 azalmış oldu.

Markanın eylülde AB'deki toplam yeni otomobil satışlarındaki payı da yüzde 3,9'dan 2,9'a düştü. Tesla'nın AB ülkelerinde ocak-eylül dönemindeki satışı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38,7 azaldı.

Geçen yıl ocak-eylül döneminde AB ülkelerinde 181 bin 572 olan Tesla satışları, bu yılın aynı döneminde 111 bin 328 seviyesinde kaldı.

Bu dönemde şirketin AB piyasasındaki toplam payı da yüzde 2,3'ten 1,4'e düştü.

AB'ye üye ülkeler, Avrupa Serbest Ticaret Birliği'ne üye İsviçre, Norveç ve İzlanda ile İngiltere'de toplam Tesla satışları, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,5 azalarak 39 bin 837'ye, ocak-eylül döneminde ise yüzde 28,5 gerileyerek 173 bin 694'e indi.

Tesla'nın Avrupa ülkelerindeki satışları bu yılın başından beri geriliyor.

Musk'ın, uzun bir süre ABD Başkanı Donald Trump ile yakın çalışması, sergilediği tartışmalı davranışlar ve Avrupa ülkelerinde aşırı sağcı siyasetçilere verdiği açık destek, Avrupalıların firmayla aralarına mesafe koymasına neden olmuştu.​​​​​​​

İlgili konular
