Dünya

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: Batılılardan intikam alma arzusunda değiliz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'ya dönme isteği olan Batılılardan intikam alma arzusunda olmadıklarını söyledi.

Ali Cura  | 08.09.2025 - Güncelleme : 08.09.2025
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: Batılılardan intikam alma arzusunda değiliz

Moskova

Lavrov, Moskova Devlet Diplomasi Enstitüsü'nde yeni eğitim-öğretim yılının başlaması nedeniyle öğrencilerle bir araya gelerek gündeme ilişkin konularda açıklamalarda bulundu.

Ukrayna meselesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump ve yönetiminin, Ukrayna krizinin tarafların ulusal meşru çıkarlarına saygı temelinde çözülmesi gerektiğinin farkında olduğunu belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Trump'ın Alaska'da yaptığı görüşmenin bunu gösterdiğinin altını çizen Lavrov, Ukrayna'daki krizin temel nedenlerinin ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladı.

ABD'nin, Ukrayna'nın NATO'ya katılma konusunun kapatılması gerektiğini anladığını dile getiren Lavrov, "Batı, uzun yıllar boyunca Ukrayna'ya milyarlarca dolar akıtarak orada kendisine tamamen itaat edecek, NATO'ya katılmayı reddetmeyecek, Avrupa Birliği de dahil olmak üzere Batılı yapılara tabi olmaya çalışacak bir rejim kurdu." diye konuştu.

Rusya ve Batı ilişkilerine değinen Lavrov, Batılıların Rusya'ya dönüp tekrar çalışmak istediklerinde onları uzaklaştırmayacaklarını kaydetti. Ancak bunun için koşullar oluşturulacağını, siyasi yöneticilerinin emriyle Rusya'dan kaçarak güvenilmezliklerini de hesaba katacaklarını dile getiren Lavrov, "Kimseden intikam alma, öfkemizi kimseden çıkarma arzusunda değiliz." dedi.

"Rusya ile ABD arasında işbirliği olasılıkları var”

Rusya ve ABD'nin değişik alanlarda işbirliği yapma olasılıklarını anlatan Lavrov, "Ekonomi, Alaska'da dahil sıvılaştırılmış doğal gaz üretimi ve çok daha fazlası gibi ilgi çekici olasılıklar var. Genel olarak Arktika, uzay da dahil olmak üzere geniş bir işbirliği alanı söz konusu." ifadelerini kullandı.

Dolarsızlaştırma ve alternatif ödeme platformlarının oluşturulması sürecinin devam ettiğini aktaran Lavrov, "Normal ticaret için gerekli olan alternatif platformlar, ödeme ve diğer lojistik mekanizmaları oluşturma eğilimi devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın, eski ABD Başkanı Joe Biden'ı "doların küresel rezerv para birimi olarak rolünü tehlikeye attığı" yönündeki eleştirisinin ardından dolar ile ilgili atılan adımların mantıksız göründüğünü söyleyen Lavrov, "Ne yazık ki, Trump yönetiminde finanstan sorumlu olanlar, en azından liderleri hakkındaki bu değerlendirmeden henüz bir sonuç çıkaramadılar." diye konuştu.

