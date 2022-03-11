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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Ukrayna'da çatışma yaşanan bölgelerden 223 binden fazla kişi tahliye edildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da savaşın başlamasından bu yana çatışmaların yaşandığı bölgelerden 223 binden fazla kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

Dmitri Chirciu   | 11.03.2022
Rusya: Ukrayna'da çatışma yaşanan bölgelerden 223 binden fazla kişi tahliye edildi Fotoğraf: Fedor Larin/AA

Moskova

Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, başkent Moskova'da, Ukrayna'daki sivillerin tahliye süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'nın başkenti Kiev, Çernigiv, Sumi, Harkiv ve Mariupol kentlerinden sivillerin tahliyesi için Moskova saatiyle 10.00'dan itibaren 10 insani yardım koridoru açıldığını belirten Mizintsev, "Ukrayna tarafı, teklif ettiğimiz 10 koridordan ancak Kiev ve Mariupol'de 2'sini onayladı. Rusya'ya sivillerin tahliyesinin yapıldığı koridorları onaylamadı." dedi.

Kiev yönetiminin ek olarak İzyum, Enerhodar, Volnovaha kentlerinde insani yardım koridorları oluşturmak istediğini ve bu konuda mutabık kaldıklarını ifade eden Mizintsev, Volnovaha'nın Rus ordusu kontrolünde olduğuna, Mariupol'ün de bloke edildiğine dikkati çekti.

Mizintsev, İzyum ve Lozova kentlerinden tahliye sürecinin Ukrayna tarafından engellendiğini iddia etti.

Ukrayna'da yaklaşık 2 milyon 600 bin kişinin Rus kurumlarına tahliye için başvurduğunu öne süren Mizintsev, "Ukrayna'daki tehlikeli bölgelerden 50 bini çocuk olmak üzere toplam 223 binden fazla kişi tahliye edildi." diye konuştu.

Rusya'da tahliye edilenler için 9 bin 500 tahliye merkezi oluşturulduğunu dile getiren Mizintsev, Ukrayna'dan tahliye edilen yabancı uyruklu öğrencilerin Rus üniversitelerine yerleştirileceğini aktardı.

"Ukrayna'daki limanlarda 50'den fazla gemi bulunuyor"

Mizintsev, Ukrayna'daki limanlarda yabancı devletlere ait 50'den fazla geminin bulunduğunu ve mürettebatın, Azerbaycan ve Gürcistan'ın yanı sıra Hindistan, Yunanistan ve Mısır vatandaşlarından oluştuğunu söyledi.

Söz konusu gemilerin limanlardan ayrılamadığını ifade eden Mizintsev, Ukrayna tarafına, uluslararası hukuka uyması ve yabancı gemilerin limanlardan güvenli şekilde çıkmasını sağlaması çağrısında bulundu.

Mizintsev, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Azak Denizi ve Karadeniz'de gemilere tehlike yaratmadığını savundu.

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