Lübnanlı sanatçı Nassar, şarapnel ve savaş kalıntılarını "barış mesajı taşıyan" eserlere dönüştürüyor
Lübnanlı sanatçı Charl Nassar, iç savaşta ve 2020 yılındaki liman patlamasının ardından topladığı şarapnel, mermi kovanı, füze parçaları ve tank zırhı kırıkları gibi metal kalıntıları, barış ve yaşamı simgeleyen sanat eserlerine dönüştürdü.
Beyrut
Lübnan Dağı'ndaki İrmahla beldesinde yaşayan 60 yaşındaki Nassar'ın bu yolculuğu, 1975-1990 yıllarındaki iç savaş döneminde daha çocuk yaşlardayken mahallelerine düşen bombalardan saçılan şarapnelleri toplamasıyla başladı.
Savaş yoğunlaştığında 17 yaşında ailesiyle birlikte evinden ayrılmak zorunda kalan sanatçı, 25 yıl sonra döndüğünde çocukluğunun geçtiği evi harabeye dönmüş halde buldu.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Babasının demirci olması nedeniyle metal işçiliğiyle küçük yaşta tanışan Nassar, ilk denemelerinin ardından katıldığı bir sergide eserlerinin ilgi görmesi üzerine çalışmalarını sürdürmeye karar verdi.
Nsaar'ın, yıllar içinde topladığı şarapnel, mermi kovanı, füze parçaları ve tank zırhı kırıkları gibi metal kalıntıları şekillendirerek oluşturduğu eserler, barış ve yaşamı simgeliyor.
Sanatçı ayrıca Beyrut'ta Ağustos 2020'de medyana gelen liman patlaması sonrası geniş bir alana saçılan metal parçalarını da toplayarak çalışmalarında kullandı.
Nassar, atölyesinde 400'ün üzerinde ürettiği eseri, 2023 yılında "Şarapnel Müzesi"ne çevirdiği evinde ve müzenin karşısındaki mağaranın tünelinde sergiliyor.
Şarapnellerden oluşan eserlerin sergilendiği müze, ziyaretçilerin duygusal hafızasında güçlü etki bırakıyor.
Savaş yıllarını yaşamış birçok kişi, eserlerde kendi deneyimlerinin izlerini gördüklerini ifade ederken, yıkımı simgeleyen parçaların yaşam ve umut taşıyan figürlere dönüşmesi ziyaretçileri derinden etkiliyor.
"Eserlerimle kendimi iyileştirdim"
Nassar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluğunun şarapnellerle iç içe geçtiğini belirterek iç savaş yıllarında topladığı parçaları evlerine yakın metruk binada sakladığını söyledi.
Zamanla bu parçalarla ilk eserini yaptığını anlatan Nassar, "Doğrusunu söylemek gerekirse, savaşın yarattığı acı beni şarapnellerle farklı bir bağ kurmaya itti. Savaş bölgelerine gidip şarapnel toplarken hem hüzün hem korku hem de bir rahatlama hissediyordum." dedi.
Nassar, "Çok karanlık günler yaşadım. Tünelin ucunda hiçbir ışık görmediğim zamanlar oldu. Ama inat ettim, bu karanlıktan çıkmak istedim. Eserlerimle hem kendimi iyileştirdim hem de gençlere bir mesaj vermek istedim." diye konuştu.
"Hislerimi metalin diliyle ifade ettim." ifadesini kullanan Nassar, eserlerinin hiçbirinde savaş sahnesine yer vermediğini aksine müzisyenler, günlük hayat, çocukluk anılarının öne çıktığını kaydetti.
Nassar, "Bugün müzede yaklaşık 200 şarapnel çalışması ve 200'den fazla demir eseri olmak üzere 400'ün üzerinde çalışma var." dedi.
Beyrut Limanı patlamasının ardında bıraktığı parçaları da sanata dönüştürüyor
Lübnanlı sanatçı, Ağustos 2020'deki Beyrut Limanı patlamasından da metal parçalar toplayarak, eserlere dönüştürdü.
Patlama sonrası konteyner parçaları ve metal yığınlarının geniş bir alana saçıldığını, bunlardan işine yarayanları seçerek atölyesinde işlediğini anlatan Nassar, patlama alanında bulduğu 32 kilitten de bir hatıra tablosu yaptığını dile getirdi.
Ziyaretçilerin tepkisi
Lübnanlıların müzeye gösterdiği ilgiden memnun olduğunu ifade eden Nassar, sözlerini şöyle tamamladı:
"Müzeye gelenlerin çoğu, benim gibi savaşın karanlık dönemlerini yaşamış kişiler. Eserlerde kendi acılarının izlerini buluyorlar. Kimisi şarapneli görünce bedenindeki yarayı hatırlıyor.
Ama sonra bu parçaların sanat eserine dönüşmüş halini görünce rahatlıyor. Bizim kuşaktan birçok genç savaşta silah taşıdı. Ben silah değil, mesleğimi, emeğimi ve tutkumu taşıdım. Belki de başarımın nedeni budur."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.