Dolar
21.25
Euro
22.77
Altın
1,959.80
ETH/USDT
1,817.70
BTC/USDT
25,777.00
BIST 100
5,372.66
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Ukrayna ordusu Güney Donetsk’te Rus savunmasını yarmaya çalışıyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Güney Donetsk cephesinde Rus birliklerinin savunmasını yarmaya çalıştığını bildirdi.

Ali Cura  | 05.06.2023 - Güncelleme : 05.06.2023
Rusya: Ukrayna ordusu Güney Donetsk’te Rus savunmasını yarmaya çalışıyor

Moskova

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Güney Donetsk cephesindeki gelişmelere ilişkin bilgi verildi.

Ukrayna ordusunun 4 Haziran’da Güney Donetsk yönündeki Rus birliklerinin savunmasını yarma girişiminin başarısız olduğu kaydedilen açıklamada, “Kompleks saldırılar sonucunda önemli kayıplar verdiler. 5 Haziran’da sabaha doğru eski mevzilerine geri itildiler. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askeri birlikleri ve teknik araçları önemli kayba uğradı.” ifadeleri kullanıldı.

Sadece Ukrayna ordusunun 31. Mekanize Tugayı’nda 250’den fazla askerin öldüğü öne sürülen açıklamada, 16 tank, 24 zırhlı aracın imha edildiği, 5 Ukrayna askerinin esir alındığı kaydedildi.

Ukrayna ordusunun Güney Donetsk yönünde Oktyabr devlet çiftliği ve Novodonetskoye yerleşim birimi yakınlarında tanklarla takviye edilmiş 3 tabur taktik grubunu yeni saldırılar gerçekleştirmek için taarruza gönderdiği bilgisi paylaşılan açıklamada, “Düşman saldırısı, Rus birliklerin aktif eylemleri, topçu ateşi ve Vostok askeri birliklerinin hava saldırıları ile başarılı bir şekilde kontrol altında tutuluyor.” ifadelerine yer verildi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, 4 Haziran’da Güney Donetsk cephesindeki 5 yerde Ukrayna ordusunun büyük çapta taarruza geçtiğini bildirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Güler: Birinci önceliğimiz, artan bir azim ve kararlılıkla terörle mücadele olacaktır
Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem
Kilis'te terör örgütü PKK/YPG operasyonunda 1 kişi yakalandı
Kastamonu Hanönü'de çeltik tarlaları su altında kaldı
Bafra'da sağanak su baskınlarına neden oldu

Benzer haberler

ABD'de başkan adayı Haley, Ukrayna'nın kaybetmesinin dünya savaşına neden olabileceğini söyledi

ABD'de başkan adayı Haley, Ukrayna'nın kaybetmesinin dünya savaşına neden olabileceğini söyledi

Rusya: Ukrayna ordusu Güney Donetsk’te Rus savunmasını yarmaya çalışıyor

Rusya: Belgorod’a girmeye çalışan Ukraynalı güçler engellendi

UAEA Başkanı Grossi, Zaporijya Nükleer Santrali'nde olası kazaya karşı uyardı

UAEA Başkanı Grossi, Zaporijya Nükleer Santrali'nde olası kazaya karşı uyardı
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin: "Tahıl anlaşmasının uzatılması için olasılık görmüyoruz, temas sürüyor"

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin: "Tahıl anlaşmasının uzatılması için olasılık görmüyoruz, temas sürüyor"
Avdiyivka cephesindeki Ukrayna havan topçu birlikleri, piyadeler için destek atışları yapıyor

Avdiyivka cephesindeki Ukrayna havan topçu birlikleri, piyadeler için destek atışları yapıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet