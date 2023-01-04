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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Ukrayna’nın ABD yapımı HIMARS ile saldırısında ölen Rus askeri sayısı 89 oldu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun füze saldırıları sonucu Makeyevka yakınlarında ölen Rus askerlerinin sayısının 63’ten 89’a yükseldiğini açıkladı.

Ali Cura   | 04.01.2023
Rusya: Ukrayna’nın ABD yapımı HIMARS ile saldırısında ölen Rus askeri sayısı 89 oldu

Moskova

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 1 Ocak’ta Moskova saati ile 00.01’de Donetsk bölgesinde Makeyevka yerleşim birimi yakınlarında Rus Silahlı Kuvvetleri'nin geçici konuşlandığı noktalardan birine saldırdığı hatırlatıldı.

ABD yapımı HIMARS çoklu roketatar sisteminden atılan 6 füzeden 2'sinin Rus hava savunma sistemlerince vurulduğu anımsatılan açıklamada, 4 füzenin ise Rus askeri personelinin konuşlandığı binayı vurduğu belirtildi.

Açıklamada, “Betonarme yapıların enkazında yapılan incelemelerde maalesef hayatını kaybeden yoldaşlarımızın sayısı 89’a yükseldi. Ölenlerin arasında alay komutan yardımcısı Yarbay Baçurin de bulunuyor.” ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna ordusunun Makeyevka’ya atış yaptığı çok namlulu roketatarın yapılan karşı saldırıda imha edildiği kaydedilen açıklamada, olay ile ilgili olarak inceleme komisyonunun çalıştığı ifade edildi.

Olayın asıl sebebinin, yasaklanmasına rağmen kitlesel bir şekilde cep telefonu kullanılması olduğuna işaret edilen açıklamada, “Bu faktör, düşmanın bir füze saldırısı başlatmak için askeri personelin bulunduğu yerin koordinatlarını tespit etmesine ve bulmasına izin verdi. Gelecekte benzer trajik olayların yaşanmaması için şu anda gerekli önlemler alınmaktadır. Soruşturma sonucunda, suçlu yetkililer adalet önüne çıkarılacak.” değerlendirmesine yer verildi.

Rusya Savunma Bakanlığı 2 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun füze saldırıları sonucu Makeyevka yakınlarında 63 Rus askerin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Stratejik İletişim Ofisi'nden yapılan açıklamada da Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde Rus ordusunun kontrol ettiği Makeyevka şehrinde kışla olarak kullanılan bir merkeze yapılan saldırı sonucu yaklaşık 400 Rus askerin öldüğü iddia edilmişti.

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