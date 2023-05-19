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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşuyor
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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Ukrayna’dan uranyumlu mühimmat imhasıyla bir radyoaktif bulut Avrupa’ya yöneldi

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Ukrayna’da bu ülkeye Batı tarafından tedarik edilen zayıflatılmış uranyumlu mühimmatın imha edilmesinin ardından radyoaktifli bir bulutun ortaya çıktığını ve Avrupa’ya doğru ilerlediğini ileri sürdü.

Ali Cura  | 19.05.2023 - Güncelleme : 19.05.2023
Rusya: Ukrayna’dan uranyumlu mühimmat imhasıyla bir radyoaktif bulut Avrupa’ya yöneldi Fotoğraf: Mustafa Çiftçi/AA

Moskova

Patruşev, yaptığı açıklamada, Batı’nın ABD baskısı altında Ukrayna’ya zayıflatılmış uranyumlu mühimmat yardımı yaptığını belirterek "Bu mühimmatın yok edilmesiyle oluşan radyoaktif bulut Batı Avrupa’ya yöneldi. Polonya’da radyasyon oranında şimdiden artış kaydedildi." ifadesini kullandı.

Ayrıca Patruşev, ABD’nin Ukrayna topraklarında kimyasal ve biyolojik silahlar ürettiğini de dile getirdi.

Geçen hafta sonu Ukrayna’nın Hmelnitski şehrinde askeri bir depoda patlama meydana gelmiş, söz konusu depoda İngiltere’den sevk edilen zayıflatılmış uranyumlu mühimmatın bulunduğu belirtilmişti. Patlama sonrasında şehirde radyasyon oranının arttığı öne sürülmüş, yerel yetkililer bu iddiaları yalanlamıştı.

Ardından Rusya Savunma Bakanlığı da Hmelnitski'de Ukrayna ordusuna ait bir cephaneliğin vurulduğu bilgisini paylaşmıştı.

İngiltere Savunma Bakanlığında Devlet Bakanı Baroness Annabel Goldie, 21 Mart’ta parlamentonun üst kanadı Lordlar Kamarası üyesi Lord Hylton'ın, Ukrayna'ya tedarik edilen mühimmatın zayıflatılmış uranyum içerip içermediğine ilişkin sorusuna verdiği yazılı cevapta, "Ukrayna'ya bir filo Challenger 2 ana muharebe tankı hibe etmemizin yanı sıra zayıflatılmış uranyum içeren zırh delici mermiler dahil mühimmat sağlayacağız. Bu tür mermiler, modern tankların ve zırhlı araçların imha edilmesinde son derece etkili." ifadesini kullanmıştı.

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