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Dünya

Rusya, Ukrayna’da askeri operasyon başlatırken gözler tarafların askeri kapasitelerine çevrildi

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginlik sıcak çatışmaya dönerken, Rus askeri envanterinin genişliği dikkat çekiyor. Rus ordusunun, 1 milyon 300 bin askeri personeli, Ukrayna ordusunun 550 bin personeli bulunuyor.

Emre Gürkan Abay   | 24.02.2022
Rusya, Ukrayna’da askeri operasyon başlatırken gözler tarafların askeri kapasitelerine çevrildi

Moskova

Rusya’nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesinin ardından, iki ülkenin askeri kapasiteleri gündeme geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu.

AA muhabiri, Rusya ve Ukrayna’daki açık kaynakların yanı sıra dünya ülkelerinin askeri güçlerine ilişkin analitik veri tabanları hazırlayan Global Firepower Kuruluşu (GFP) verilerine göre Rusya ve Ukrayna ordularının mevcut kapasitelerini derledi.

Askeri analistler, Ukrayna ordusunun 2014’e kıyasla daha güçlü ve hazırlıklı olduğu görüşünde birleşirken, Rus askeri envanterinin genişliği ise dikkat çekiyor.

Ukrayna’nın askeri harcamalarının gayrisafi yurt içi hasılasına oranı 2021’de 5,9 milyar dolarla yüzde 4,1 seviyesinde gerçekleşti.

Rusya’nın ise ordusu için yaptığı harcamaların 2021’de gayrisafi yurt içi hasılasına oranı 61,7 milyar dolarla yüzde 4,3 seviyesindeydi.

Rusya’nın hava ve karada önemli üstünlüğü var

Rus ordusunun, 850 bin aktif askeri personeli, 250 bin rezerv personeli ve 200 bin de paramiliter kuvveti bulunurken, Ukrayna ordusunun 250 bin aktif askeri personeli, 250 bin rezerv personeli ve 50 bin de paramiliter kuvveti var.

Kara kuvvetleri anlamında da Rusya 12 bin 420 tank, 30 bin 122 zırhlı araç, 6 bin 574 kundağı motorlu topçu, 7 bin 571 çekili topçu ve 3 bin 391 mobil roketatar ile Ukrayna’ya karşı üstünlüğe sahip. Ukrayna ise 2 bin 596 tank, 12 bin 303 zırhlı araca sahip.

Rus hava kuvvetlerinde 772 savaş uçağı, 739 saldırı uçağı ve 2 binden fazla helikopter bulunurken, Ukrayna’ya ait 69 savaş uçağı, 29 saldırı uçağı ve yaklaşık 60 helikopter var.

Rusya, 1 uçak gemisi, 15 muhrip, 70 denizaltı ve 11 fırkateynle, muhrip veya denizaltısı bulunmayan, sadece bir firkateyne sahip Ukrayna’ya karşı bu alanda da üstünlük kuruyor.

Rus yetkililerin vurguladığı önemli bir unsur da sahip oldukları nükleer başlık sayıları. Rus nükleer cephaneliğinde, 1600 adedi balistik füze ve stratejik bombardıman uçaklarına yerleştirilmek üzere 4 bin 490 savaş başlığı olduğu tahmin ediliyor.

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