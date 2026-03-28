Tuzla'da kuru yük gemisinde çıkan yangına müdahale ediliyor
İstanbul'un Tuzla ilçesinde kuru yük gemisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahalede bulunuyor.
İstanbul
Evliya Çelebi Mahallesi'ndeki tersaneler bölgesinde demirli 120 metre boyundaki kuru yük gemisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Geminin başaltı bölümündeki malzeme odasında başlayan yangın kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Dumanları fark eden gemideki personel, tersane görevlilerinin yardımıyla tahliye edildi.
Çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi de bölgeye sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.