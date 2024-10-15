Dolar
34.26
Euro
37.40
Altın
2,652.08
ETH/USDT
2,605.60
BTC/USDT
65,900.00
BIST 100
8,801.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Rusya: Kuzey Kore ile stratejik ortaklık anlaşması güvenlik alanında işbirliği içeriyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Kuzey Kore arasında imzalanan stratejik ortaklık anlaşmasının güvenlik alanında işbirliğini içerdiğini söyledi.

Dmitri Chirciu  | 15.10.2024 - Güncelleme : 15.10.2024
Rusya: Kuzey Kore ile stratejik ortaklık anlaşması güvenlik alanında işbirliği içeriyor

Moskova

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'nin "Rus hükümetinin Gürcistan'ı yönettiği" yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, "Gürcistan komşumuz. İlişkilerimizde bazı sorunlar var ancak bu, insani ilişkilerin gelişmesine engel olmuyor. İnsanlar Gürcistan'dan Rusya'ya, Rusya'dan Gürcistan'a seyahat etmeye devam ediyor." dedi.

Gürcistan'da ekim sonunda parlamento seçimlerinin yapılacağına işaret eden Peskov, Batılı ülkelerin Gürcistan yönetimine baskı kurma ve seçim kampanyasına müdahale etme girişiminde bulunduğunu belirterek, "Gürcistan'ın iç işlerine hiçbir şekilde müdahale etmiyoruz, bunu yapma niyetimiz yok." ifadelerini kullandı.

"Kuzey Kore ile stratejik ortaklık anlaşmasındaki maddeler net"

"Rusya'nın, Kuzey Kore ile imzaladığı stratejik ortaklık anlaşması gereği, Kore Yarımadası'nda savaş çıkması halinde Kuzey Kore tarafında yer alıp almayacağı" yönündeki soruyu yanıtlayan Peskov, "Anlaşmadaki maddeler yeterince net. Bunların yorumlanmasına ihtiyaç yok. Bu anlaşma, güvenliğin sağlanması dahil tüm alanlarda stratejik işbirliğini öngörüyor." şeklinde konuştu.

Sözcü Peskov, "Rusya ile İran'ın hazırladığı stratejik ortaklık anlaşması karşılıklı askeri yardımlaşmayı içerecek mi?" sorusuna ise "Çalışmalar tamamlandığında belgenin içeriğini öğreneceğiz." ifadesini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in haziranda Kuzey Kore'ye yaptığı ziyaret sırasında Rusya ile Kuzey Kore arasında kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması imzalanmıştı. Bu anlaşmanın taraflarından birine saldırı halinde karşılıklı askeri yardımlaşmayı öngördüğü bildirilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, 89 yaşındaki Şerife Temel'i ziyaret etti
Adalet Bakanı Tunç: Türkiye Yüzyılı'nın Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin hazırlıklarına durmaksızın devam ediyoruz
Ege Denizi'nde Yunanistan'ın bıraktığı düzensiz göçmenler, Türk sahil güvenlik botlarıyla kurtarıldı
MSB, amfibi deniz piyadelerinin "Helikopter ve Tank Piyade İşbirliği" eğitimlerinden fotoğraf paylaştı
MSB, amfibi deniz piyadelerinin "Helikopter ve Tank Piyade İşbirliği" eğitimlerinden fotoğraf paylaştı

Benzer haberler

AB yaptırımları sonrası İran Air Avrupa'ya uçuşlarını iptal etti

AB yaptırımları sonrası İran Air Avrupa'ya uçuşlarını iptal etti

Rusya: Kuzey Kore ile stratejik ortaklık anlaşması güvenlik alanında işbirliği içeriyor

ABD'nin İsrail'i korumada kullanacağı THAAD, balistik ve hipersonik füzelere karşı etkili

Netanyahu'nun ABD yönetimine "İran'da nükleer ve petrol tesislerini hedef almayacaklarını" söylediği iddiası

Netanyahu'nun ABD yönetimine "İran'da nükleer ve petrol tesislerini hedef almayacaklarını" söylediği iddiası
ABD, İran'ı Trump'a saldırması halinde "ağır sonuçları" olacağı konusunda uyardı

ABD, İran'ı Trump'a saldırması halinde "ağır sonuçları" olacağı konusunda uyardı
Hakkında farklı iddialar ortaya atılan İranlı general Kaani, iki hafta sonra ilk kez Tahran'da ortaya çıktı

Hakkında farklı iddialar ortaya atılan İranlı general Kaani, iki hafta sonra ilk kez Tahran'da ortaya çıktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet