logo
Spor, Basketbol

Gürcistan, EuroBasket 2025'te çeyrek finale yükseldi

Emre Doğan  | 07.09.2025 - Güncelleme : 07.09.2025
Gürcistan, EuroBasket 2025'te çeyrek finale yükseldi Fotoğraf: Esra Bilgin/AA

Riga

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) son 16 turunda Gürcistan, Fransa'yı 80-70 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Gürcistan, EuroBasket'te ilk kez adını son 8 takım arasına yazdırdı.

