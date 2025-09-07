Gürcistan, EuroBasket 2025'te çeyrek finale yükseldi

Riga
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) son 16 turunda Gürcistan, Fransa'yı 80-70 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Gürcistan, EuroBasket'te ilk kez adını son 8 takım arasına yazdırdı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.