Rusya: İsrail-Hamas anlaşmasının ikinci aşamasındaki sorunlara dair sinyaller alıyoruz
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Hamas ile İsrail arasında Gazze Şeridi'nde sağlanan ateşkese ilişkin anlaşmanın ikinci aşamasında sorunlar yaşandığına dair sinyaller aldıklarını belirterek "Ateşkes anlaşmasına rağmen şiddet devam ediyor." dedi.
Moskova
Lavrov, başkent Moskova’da Uluslararası Valday Tartışma Kulübü tarafından düzenlenen 14. Orta Doğu Konferansı'na katıldı.
Konferansta basına açık kısımda konuşan Lavrov, Gazze Şeridi’ndeki durumun "ağır" olduğunu belirterek "Çeşitli kaynaklara göre, Filistinli sivillerden yaklaşık 46 bin kişi hayatını kaybetti, 100 bin kişi yaralandı. Ateşkes anlaşmasına rağmen şiddet devam ediyor." diye konuştu.
Gazze ve Ukrayna’yı sivil kayıpları açısından kıyaslayan Lavrov, "Ukrayna’da her iki tarafta 10 yıl içinde ölen sayısı, Filistin’deki kayıplara göre iki kat daha az. Bu, çok büyük bir tezat. (Gazze’de) Sivil altyapının tahribatı ölçeği, 1948-1949 ve 1967 yıllarda yaşanan Arap-İsrail savaşları sonucu oluşan tahribattan daha büyük çapta. Bu da çarpıcı." değerlendirmesinde bulundu.
Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Lavrov, anlaşmanın ilk aşamasının uygulanmaya devam ettiğini belirterek "Anlaşmanın ikinci aşamasında sorunların yaşanmaya başladığına dair sinyaller alıyoruz." ifadelerini kullandı.
Lavrov, şöyle devam etti:
"İsrail, Batı Şeria'da askeri eylemlerini tereddütsüz sürdürüyor. Güvenilir bilgilere göre, İsrail, Filistinlileri Gazze Şeridi'nden çıkarmasının yanı sıra Şeria Nehri’nin kuzey batısını kontrol altına almayı planlıyor. İsrail, Lübnan topraklarında da kalmayı planlıyor. ABD’de Donald Trump’ın iktidara gelmesiyle Suriye’deki Golan Tepeleri de kayıp toprak olarak değerlendirilebilir."
Filistin devletinin kurulmasının önemine işaret eden Lavrov, "Filistin devletinin kurulması, İsrail’in tüm Arap dünyasıyla ilişkilerinin iyileşmesini sağlayacak." dedi.
"Suriye'de ulusal diyaloğın sağlanması önemli"
Suriye’deki duruma da değinen Lavrov, bu ülkede ulusal diyaloğun sağlanmasının önemine işaret ederek bunun için de dış güçlerin girişimlerini pekiştirmesi gerektiğini belirtti.
Bakan Lavrov, Batı’nın, Suriye meselesinin çözüm sürecinden Rusya, Çin ve İran’ı uzaklaştırmaya çalıştığını söyledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.