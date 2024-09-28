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Dünya

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan, İsrail'in Hizbullah lideri Nasrallah'ı öldürmesine tepki

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İsrail'in Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürmesiyle ilgili, "Siyasi hesaplaşmalar için terörist yollara ve kan akıtmaya başvurulmamalı." dedi.

Şerife Çetin  | 28.09.2024 - Güncelleme : 28.09.2024
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan, İsrail'in Hizbullah lideri Nasrallah'ı öldürmesine tepki

New York

Lavrov, Birleşmiş Milletler (BM) binasında düzenlediği basın toplantısında, AA muhabirinin, "Sayın Bakan, bildiğiniz üzere dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, uluslararası barış ve güvenliği muhafaza etmek için inşa edilen BM binasından hemen ayrıldıktan sonra Beyrut'a saldırı emrini verdi. Sizin de bahsetmiş olduğunuz üzere saldırı sonucu Hizbullah lideri Hasan Nasrallah öldürüldü. Sizce Nasrallah'ın ölümü İsrail'i durduracak mı yoksa İsrail'in Güney Lübnan'ı işgal etmesinden endişe ediyor musunuz?" sorusunu yanıtladı.

Bunun İsrail'in gerçekleştirdiği ilk siyasi suikast olmadığına işaret eden Lavrov, İsrail'in Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi de İran'da öldürdüğünü, Suriye'deki İran konsolosluğuna da saldırdığını anımsattı.

Birçok kişinin İsrail'in ABD'yi çatışmaya doğrudan çekmeye çalıştığını dile getirdiğine işaret eden Lavrov, "Bu nedenle İran ve Hizbullah'ı tahrik etmeye çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanı, diğer taraftan İran'ın sorumlu bir davranış sergilemeye devam ettiğini belirterek bunun gerekli olduğunu ve kayda geçmesi gerektiğini vurguladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin de aynı taktiği uyguladığını ve NATO ülkelerini doğrudan çatışmanın içine çekmeye çalıştığını kaydeden Lavrov, "Ondan sonra oturup izleyecekler." ifadesini kullandı.

Lavrov, "Bunun doğru bir yol olduğunu düşünmüyorum. Siyasi hesaplaşmalar için terörist yollara ve kan akıtmaya başvurulmamalı." diye konuştu.

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