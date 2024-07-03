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Rusya Devlet Başkanı Putin: Dünyadaki tüm zorluklara rağmen Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkiler adım adım ilerliyor

Dmitri Chirciu  | 03.07.2024 - Güncelleme : 03.07.2024
Rusya Devlet Başkanı Putin: Dünyadaki tüm zorluklara rağmen Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkiler adım adım ilerliyor Fotoğraf: Utku Uçrak / AA

Astana

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında Kazakistan'ın başkenti Astana'da bir araya geldi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Dünyadaki tüm zorluklara rağmen Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkiler adım adım ilerliyor." dedi.

Putin, "(Türkiye ile) Stratejik projelerimizi planlı şekilde hayata geçiriyoruz. Geçen yıl 6,7 milyon Rus turist Türkiye’yi ziyaret etti, turizmde rekor kırdık." diye konuştu.

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