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Gündem

Isparta'da boğulma tehlikesi geçiren öğrenciye öğretmeni müdahale etti

Isparta'da Selahattin Seçkin İlkokulu'nda nefes almakta zorlanan bir öğrenci, öğretmenin uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

Muhammed Enes Yapalıkan  | 30.04.2025 - Güncelleme : 30.04.2025
Isparta'da boğulma tehlikesi geçiren öğrenciye öğretmeni müdahale etti

Isparta

Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Selahattin Seçkin İlkokulu öğrencisi Eylül Yavuz'un soluk borusuna gıda maddesi kaçtı.

Durumu fark eden sınıf öğretmeni Gözde Batmaz Akın, vakit kaybetmeden Heimlich manevrasını uygulayarak öğrencinin yeniden nefes almasını sağladı.

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Olayın ardından öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Öğrencimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; soğukkanlı ve bilinçli müdahalesiyle olası bir tehlikenin önüne geçen öğretmenimize teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

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