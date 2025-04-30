Isparta'da boğulma tehlikesi geçiren öğrenciye öğretmeni müdahale etti
Isparta'da Selahattin Seçkin İlkokulu'nda nefes almakta zorlanan bir öğrenci, öğretmenin uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.
Isparta
Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Selahattin Seçkin İlkokulu öğrencisi Eylül Yavuz'un soluk borusuna gıda maddesi kaçtı.
Durumu fark eden sınıf öğretmeni Gözde Batmaz Akın, vakit kaybetmeden Heimlich manevrasını uygulayarak öğrencinin yeniden nefes almasını sağladı.
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Olayın ardından öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Öğrencimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; soğukkanlı ve bilinçli müdahalesiyle olası bir tehlikenin önüne geçen öğretmenimize teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.