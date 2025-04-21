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Dünya

Putin, İran ile kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasını onaylayan yasayı imzaladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran ile kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının onaylanmasına yönelik yasayı imzaladı.

Dmitri Chirciu  | 21.04.2025 - Güncelleme : 21.04.2025
Putin, İran ile kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasını onaylayan yasayı imzaladı

Moskova

Putin'in imzaladığı ve Rusya Resmi Belge Sistemi'nde yayımlanan yasaya göre, Rusya ile İran arasında kapsamlı stratejik ortaklık kuran anlaşma onaylandı.

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Bu anlaşma, iki ülke arasında askeri savunma, terörle mücadele, ekonomi, ticaret, enerji, ulaşım, tarım ve kültür gibi çeşitli alanlarda işbirliğini kapsıyor.

Rusya Devlet Başkanı Putin ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, iki ülke arasında kapsamlı stratejik ortaklık kuran anlaşmaya 17 Ocak'ta imza atmıştı.

Rusya Devlet Duması ve Federasyon Konseyi, daha önce bu anlaşmayı onaylamıştı.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, anlaşmanın karşılıklı askeri yardımlaşmayı öngörmediğini belirterek, "Rusya, İran'a askeri destek sağlamak zorunda değil." ifadesini kullanmıştı.

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