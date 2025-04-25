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Dünya

Rusya Devlet Başkanı Putin, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff ile görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile bir araya geldi.

Dmitri Chirciu  | 25.04.2025 - Güncelleme : 25.04.2025
Rusya Devlet Başkanı Putin, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff ile görüştü

Moskova

Kremlin Sarayından yapılan açıklamaya göre, Witkoff, Putin tarafından başkent Moskova'da kabul edildi.

Görüşmeye, Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov ve Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev de katıldı.

Görüşmenin içeriğine dair ayrıntı verilmedi.

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Rusya Devlet Başkanı Putin, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile 11 Nisan'da Rusya'nın St. Petersburg kentinde görüşmüştü. Yaklaşık 4,5 saat süren görüşmede, Ukrayna meselesinin çözüm yönleri ele alınmıştı.

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