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Dünya

AB ile ABD liderleri arasında ilk görüşme halen planlanmadı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile ABD Başkanı Donald Trump arasında, Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un cenaze töreni marjında gerçekleşmesi beklenen ilk temasa dair planlama yapılmadığı bildirildi.

Selen Valente Rasquinho  | 25.04.2025 - Güncelleme : 25.04.2025
AB ile ABD liderleri arasında ilk görüşme halen planlanmadı

Brüksel

AB'nin en etkili kurumu ve yürütme organı olarak işlev gören Komisyona başkanlık eden von der Leyen, yarın düzenlenecek cenaze töreni için bu akşam saatlerinde Roma'ya gidecek.

Brüksel kulislerinde von der Leyen'in Trump ile ilk görüşmesini, cenaze töreni marjında yapmayı umduğu konuşuluyor.

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Ancak AB Komisyonunun Baş Sözcüsü Paula Pinho, günlük basın toplantısında konunun gündeme gelmesi üzerine, "Şu anda diğer liderlerle ikili bir görüşme öngörülmüş değil." ifadesini kullandı.

Trump, 23 Nisan'da yaptığı açıklamada, Roma'da birçok toplantı gerçekleştireceğini söylemişti.

20 Ocak'ta göreve gelen Trump, yemin törenine de von der Leyen'i davet etmemişti.

Ezeli ortaklar AB ile ABD arasında liderler düzeyinde şimdiye kadar hiçbir temas kurulamazken Trump yönetiminin uyguladığı ek tarifeler, Avrupa'nın ve Ukrayna'nın savunmasına verdiği desteğin azalması gibi unsurlar, transatlantik ilişkilerde gerginliğe yol açtı.

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