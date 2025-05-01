Cumhurbaşkanı Erdoğan, kafede vatandaşlarla sohbet etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kafede vatandaşlarla sohbet etti.
Ankara
Söğütözü'ndeki bir kafeye gelen Erdoğan, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
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Vatandaşlarla sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklara oyuncak verdi.
Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve bazı AK Parti milletvekilleri de eşlik etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.