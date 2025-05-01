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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kafede vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kafede vatandaşlarla sohbet etti.

Mehmet Tosun  | 01.05.2025 - Güncelleme : 01.05.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kafede vatandaşlarla sohbet etti

Ankara

Söğütözü'ndeki bir kafeye gelen Erdoğan, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Vatandaşlarla sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklara oyuncak verdi.

01.05.2025


Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve bazı AK Parti milletvekilleri de eşlik etti.

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